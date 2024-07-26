26 июля 2024

В МЧС России назвали причину пожара в доме в Ульяновске

МЧС: причиной пожара в Ульяновске мог стать самодельный самогонный аппарат
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарным во время ЧП удалось спасти троих детей
Пожарным во время ЧП удалось спасти троих детей Фото:

Согласно предварительным данным, причиной возгорания в доме в Ульяновске, где есть погибшие, стало использование самодельного самогонного аппарата. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

«Предварительно, пожар случился из-за использования самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой. Для жителей развернут временный пункт размещения в гостинице, подготовлен центр социальной реабилитации», — написано в telegram-канале ведомства.

Инцидент в Ульяновске произошел вечером 26 июля. Число погибших на пожаре в многоэтажном жилом доме к моменту публикации возросло до трех человек. Среди них — ребенок, передает "Национальная служба новостей". Прокуратура Засвияжского района организовала проверку по факту случившегося. Из здания эвакуированы 87 жильцов, включая 12 детей, пишет RT.

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Согласно предварительным данным, причиной возгорания в доме в Ульяновске, где есть погибшие, стало использование самодельного самогонного аппарата. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ. «Предварительно, пожар случился из-за использования самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой. Для жителей развернут временный пункт размещения в гостинице, подготовлен центр социальной реабилитации», — написано в telegram-канале ведомства. Инцидент в Ульяновске произошел вечером 26 июля. Число погибших на пожаре в многоэтажном жилом доме к моменту публикации возросло до трех человек. Среди них — ребенок, передает "Национальная служба новостей". Прокуратура Засвияжского района организовала проверку по факту случившегося. Из здания эвакуированы 87 жильцов, включая 12 детей, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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