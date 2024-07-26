В МЧС России назвали причину пожара в доме в Ульяновске

Согласно предварительным данным, причиной возгорания в доме в Ульяновске, где есть погибшие, стало использование самодельного самогонного аппарата. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.
«Предварительно, пожар случился из-за использования самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой. Для жителей развернут временный пункт размещения в гостинице, подготовлен центр социальной реабилитации», — написано в telegram-канале ведомства.
Инцидент в Ульяновске произошел вечером 26 июля. Число погибших на пожаре в многоэтажном жилом доме к моменту публикации возросло до трех человек. Среди них — ребенок, передает "Национальная служба новостей". Прокуратура Засвияжского района организовала проверку по факту случившегося. Из здания эвакуированы 87 жильцов, включая 12 детей, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.