Три человека погибли в горящей многоэтажке в Ульяновске

Количество погибших в ходе пожара в многоэтажном доме в Ульяновске выросло до трех человек. Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек, а также уничтожения имущества, в результате хлопка с последующим возгоранием», — написали в telegram-канале СУ СКР по Ульяновской области. По предварительным данным в результате хлопка в одной из квартир возник пожар.
Среди погибших есть 2-летний мальчик. Также уничтожено имущество жильцов. Сейчас пожар ликвидирован. На месте работают следователи.
Ранее было известно о двух погибших в результате пожара в многоэтажке Ульяновска. Губернатор области Алексей Русских в своем telegram-канале сообщил, что с пострадавшими работают специалисты «скорой помощи», причины возгорания выясняются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.