Три человека погибли в горящей многоэтажке в Ульяновске

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В горящем доме в Ульяновске погибли три человека, в том числе 2-летний ребенок Фото:

Количество погибших в ходе пожара в многоэтажном доме в Ульяновске выросло до трех человек. Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек, а также уничтожения имущества, в результате хлопка с последующим возгоранием», — написали в telegram-канале СУ СКР по Ульяновской области. По предварительным данным в результате хлопка в одной из квартир возник пожар.

Среди погибших есть 2-летний мальчик. Также уничтожено имущество жильцов. Сейчас пожар ликвидирован. На месте работают следователи.

Ранее было известно о двух погибших в результате пожара в многоэтажке Ульяновска. Губернатор области Алексей Русских в своем telegram-канале сообщил, что с пострадавшими работают специалисты «скорой помощи», причины возгорания выясняются.

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Количество погибших в ходе пожара в многоэтажном доме в Ульяновске выросло до трех человек. Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек, а также уничтожения имущества, в результате хлопка с последующим возгоранием», — написали в telegram-канале СУ СКР по Ульяновской области. По предварительным данным в результате хлопка в одной из квартир возник пожар. Среди погибших есть 2-летний мальчик. Также уничтожено имущество жильцов. Сейчас пожар ликвидирован. На месте работают следователи. Ранее было известно о двух погибших в результате пожара в многоэтажке Ульяновска. Губернатор области Алексей Русских в своем telegram-канале сообщил, что с пострадавшими работают специалисты «скорой помощи», причины возгорания выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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