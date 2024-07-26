Три человека погибли в горящей многоэтажке в Ульяновске

26 июля 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

В горящем доме в Ульяновске погибли три человека, в том числе 2-летний ребенок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Количество погибших в ходе пожара в многоэтажном доме в Ульяновске выросло до трех человек. Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек, а также уничтожения имущества, в результате хлопка с последующим возгоранием», — написали в telegram-канале СУ СКР по Ульяновской области. По предварительным данным в результате хлопка в одной из квартир возник пожар. Среди погибших есть 2-летний мальчик. Также уничтожено имущество жильцов. Сейчас пожар ликвидирован. На месте работают следователи. Ранее было известно о двух погибших в результате пожара в многоэтажке Ульяновска. Губернатор области Алексей Русских в своем telegram-канале сообщил, что с пострадавшими работают специалисты «скорой помощи», причины возгорания выясняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество погибших в ходе пожара в многоэтажном доме в Ульяновске выросло до трех человек. Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек, а также уничтожения имущества, в результате хлопка с последующим возгоранием», — написали в telegram-канале СУ СКР по Ульяновской области. По предварительным данным в результате хлопка в одной из квартир возник пожар. Среди погибших есть 2-летний мальчик. Также уничтожено имущество жильцов. Сейчас пожар ликвидирован. На месте работают следователи. Ранее было известно о двух погибших в результате пожара в многоэтажке Ульяновска. Губернатор области Алексей Русских в своем telegram-канале сообщил, что с пострадавшими работают специалисты «скорой помощи», причины возгорания выясняются.