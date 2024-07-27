27 июля 2024
26 июля 2024

Как Тюмень встретила свой 438-й день рождения. Фоторепортаж

Тюменцы на день города посетили Сабантуй и послушали концерт Uma2rman
© Служба новостей «URA.RU»
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День города в Тюмени завершился концертом Uma2rman
День города в Тюмени завершился концертом Uma2rman Фото:

На площадках в разных частях Тюмени 27 июля проходили мероприятия, посвященные Дню города. Жители областной столицы посмотрели на парад красных машин, приняли участие в праздновании Сабантуя, посетили мастер-классы по танцам, а в завершении дня послушали выступления группы Uma2rman и певца Влада Соколовского. URA.RU подготовило фоторепортаж о том, как все это проходило.

День города начался на площади у Технопарка. Отсюда стартовал парад красных машин - визитная карточка дня рождения города. Его торжественно открыл мэр Максим Афанасьев
День города начался на площади у Технопарка. Отсюда стартовал парад красных машин - визитная карточка дня рождения города. Его торжественно открыл мэр Максим Афанасьев
Фото:
Здесь же прошел показ коллекции красных платьев от тюменского дизайнера Киры Кузнецовой
Здесь же прошел показ коллекции красных платьев от тюменского дизайнера Киры Кузнецовой
Фото:
Также на площади установили сухой бассейн. Нырнув в него, дети могли достать лотерейный билет
Также на площади установили сухой бассейн. Нырнув в него, дети могли достать лотерейный билет
Фото:
На площади 400-летия мэр Тюмени Максим Афанасьев и спикер гордумы Светлана Иванова официально дали старт празднованию, позвонив в колокол
На площади 400-летия мэр Тюмени Максим Афанасьев и спикер гордумы Светлана Иванова официально дали старт празднованию, позвонив в колокол
Фото:
После на площади провели концерт, на котором, несмотря на дождливую погоду, собралось много людей
После на площади провели концерт, на котором, несмотря на дождливую погоду, собралось много людей
Фото:
На пешеходной улице Дзержинского множество людей надели костюмы персонажей русских сказок. Горожане водили хороводы под старорусские песни.
На пешеходной улице Дзержинского множество людей надели костюмы персонажей русских сказок. Горожане водили хороводы под старорусские песни.
Фото:
Здесь же прошел фестиваль наличников, от тюменских мастеров. Кроме того любой желающий мог попробовать себя в роли реставратора
Здесь же прошел фестиваль наличников, от тюменских мастеров. Кроме того любой желающий мог попробовать себя в роли реставратора
Фото:
На набережной прошел шоу-фестиваль „МОРЕmore“, который открыли выступления чирлидеров
На набережной прошел шоу-фестиваль „МОРЕmore“, который открыли выступления чирлидеров
Фото:
В нем поучаствовал и глава города Максим Афанасьев, который дал пять велосипедистам во время одного из трюков
В нем поучаствовал и глава города Максим Афанасьев, который дал пять велосипедистам во время одного из трюков
Фото:
А в Заречном парке прошел Сабантуй, который, по словам корреспондента URA.RU, стал самой многолюдной площадкой
А в Заречном парке прошел Сабантуй, который, по словам корреспондента URA.RU, стал самой многолюдной площадкой
Фото:
Здесь тюменцев угощали национальными блюдами, предлагали познакомиться с татарской культурой и примерить тюбетейки
Здесь тюменцев угощали национальными блюдами, предлагали познакомиться с татарской культурой и примерить тюбетейки
Фото:
На Цветном бульваре расположились фотозоны в славянском стиле, куда приходили фотографироваться все желающие.
На Цветном бульваре расположились фотозоны в славянском стиле, куда приходили фотографироваться все желающие.
Фото:
В завершение празднования на площади 400-летия прошел концерт группы Uma2rman и певца Влада Соколовского
В завершение празднования на площади 400-летия прошел концерт группы Uma2rman и певца Влада Соколовского
Фото:

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На площадках в разных частях Тюмени 27 июля проходили мероприятия, посвященные Дню города. Жители областной столицы посмотрели на парад красных машин, приняли участие в праздновании Сабантуя, посетили мастер-классы по танцам, а в завершении дня послушали выступления группы Uma2rman и певца Влада Соколовского. URA.RU подготовило фоторепортаж о том, как все это проходило.
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