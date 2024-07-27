День города в Тюмени завершился концертом Uma2rman
На площадках в разных частях Тюмени 27 июля проходили мероприятия, посвященные Дню города. Жители областной столицы посмотрели на парад красных машин, приняли участие в праздновании Сабантуя, посетили мастер-классы по танцам, а в завершении дня послушали выступления группы Uma2rman и певца Влада Соколовского. URA.RU подготовило фоторепортаж о том, как все это проходило.
День города начался на площади у Технопарка. Отсюда стартовал парад красных машин - визитная карточка дня рождения города. Его торжественно открыл мэр Максим Афанасьев
Здесь же прошел показ коллекции красных платьев от тюменского дизайнера Киры Кузнецовой
Также на площади установили сухой бассейн. Нырнув в него, дети могли достать лотерейный билет
На площади 400-летия мэр Тюмени Максим Афанасьев и спикер гордумы Светлана Иванова официально дали старт празднованию, позвонив в колокол
После на площади провели концерт, на котором, несмотря на дождливую погоду, собралось много людей
На пешеходной улице Дзержинского множество людей надели костюмы персонажей русских сказок. Горожане водили хороводы под старорусские песни.
Здесь же прошел фестиваль наличников, от тюменских мастеров. Кроме того любой желающий мог попробовать себя в роли реставратора
На набережной прошел шоу-фестиваль „МОРЕmore“, который открыли выступления чирлидеров
В нем поучаствовал и глава города Максим Афанасьев, который дал пять велосипедистам во время одного из трюков
А в Заречном парке прошел Сабантуй, который, по словам корреспондента URA.RU, стал самой многолюдной площадкой
Здесь тюменцев угощали национальными блюдами, предлагали познакомиться с татарской культурой и примерить тюбетейки
На Цветном бульваре расположились фотозоны в славянском стиле, куда приходили фотографироваться все желающие.
В завершение празднования на площади 400-летия прошел концерт группы Uma2rman и певца Влада Соколовского
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