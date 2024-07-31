На тюменской трассе погибла женщина-водитель

Женщина погибла в ДТП на трассе «Тюмень — Омск» в районе поселка Винзили
© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным, иномарка выезжала с заправки
По предварительным данным, иномарка выезжала с заправки Фото:

В ДТП под Тюменью погибла женщина-водитель, скорая увезла в больницу ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГАИ.

"Предварительно автомобиль Suzuki выезжал на трассу с заправочной станции. Водитель погибла, девятилетний ребенок доставлен в больницу с различными травмами. Обстоятельства выясняются", — пояснили в ведомстве.

Смертельное ДТП произошло на 37 километре автодороги "Тюмень - Омск" в районе поселка Винзили. Ранее URA.RU рассказало о другой аварии, в которой погиб житель области.

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В ДТП под Тюменью погибла женщина-водитель, скорая увезла в больницу ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГАИ. "Предварительно автомобиль Suzuki выезжал на трассу с заправочной станции. Водитель погибла, девятилетний ребенок доставлен в больницу с различными травмами. Обстоятельства выясняются", — пояснили в ведомстве. Смертельное ДТП произошло на 37 километре автодороги "Тюмень - Омск" в районе поселка Винзили. Ранее URA.RU рассказало о другой аварии, в которой погиб житель области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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