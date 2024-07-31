На тюменской трассе погибла женщина-водитель

По предварительным данным, иномарка выезжала с заправки
В ДТП под Тюменью погибла женщина-водитель, скорая увезла в больницу ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГАИ.
"Предварительно автомобиль Suzuki выезжал на трассу с заправочной станции. Водитель погибла, девятилетний ребенок доставлен в больницу с различными травмами. Обстоятельства выясняются", — пояснили в ведомстве.
Смертельное ДТП произошло на 37 километре автодороги "Тюмень - Омск" в районе поселка Винзили. Ранее URA.RU рассказало о другой аварии, в которой погиб житель области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!