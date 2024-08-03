Baza: два человека погибли при взрыве на полигоне в Смоленской области

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ЧП произошло при попытке обезвредить мину (фото из архива) Фото:

При взрыве на полигоне по утилизации боеприпасов в Смоленской области погибли два человека. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

По данным издания, взрыв произошел во время обучения стажера обращению с взрывчатыми веществами. Причиной ЧП могла стать именно ошибка стажера. «Помощник начальника центра утилизации ЗАО „Форпост Балтики плюс“ Андрей Погородский обучал стажера, как обращаться со взрывчатками. Взрыв произошел, когда новичок выкручивал взрыватель мины», — пишет Baza.

Инцидент произошел 2 августа на полигоне в Дорогобуже. Погибли стажер и учитель. Также был ранен случайно оказавшийся рядом сотрудник полигона.

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При взрыве на полигоне по утилизации боеприпасов в Смоленской области погибли два человека. Об этом сообщает telegram-канал Baza. По данным издания, взрыв произошел во время обучения стажера обращению с взрывчатыми веществами. Причиной ЧП могла стать именно ошибка стажера. «Помощник начальника центра утилизации ЗАО „Форпост Балтики плюс“ Андрей Погородский обучал стажера, как обращаться со взрывчатками. Взрыв произошел, когда новичок выкручивал взрыватель мины», — пишет Baza. Инцидент произошел 2 августа на полигоне в Дорогобуже. Погибли стажер и учитель. Также был ранен случайно оказавшийся рядом сотрудник полигона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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