Коммунальщики устраняют дефекты на трубопроводе
Несколько участков на пяти улицах в Кургане остаются закрытыми из-за ремонта инженерных сетей. Об этом сообщили представители городской администрации.
«В связи с проведением ремонтных работ на инженерных сетях остаются закрытыми несколько участков улиц в Кургане. Коммунальщики устраняют дефекты на трубопроводах», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «ДРГХ администрации Кургана» в соцсети «ВКонтакте». Водителям рекомендуется заранее спланировать свой маршрут.
Остаются закрытыми участки:
- по улице Зорге (от дома № 7 до дома № 3);
- по улице Томина (от К. Мяготина до Пушкина);
- по пр. Конституции (от дома № 32А до дома № 39А);
- по улице Блюхера (от К. Маркса до М. Горького);
- по улице Кирова (от К. Маркса до М. Горького);
- по улице Кирова (от Куйбышева до Климова).
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