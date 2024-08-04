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В Кургане остаются закрытыми участки на пяти улицах из-за ремонта сетей. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Максима Горького. Курган , замена трубопровода, ремонт дороги, водопроводные трубы, пешеход
Коммунальщики устраняют дефекты на трубопроводе Фото:

Несколько участков на пяти улицах в Кургане остаются закрытыми из-за ремонта инженерных сетей. Об этом сообщили представители городской администрации.

«В связи с проведением ремонтных работ на инженерных сетях остаются закрытыми несколько участков улиц в Кургане. Коммунальщики устраняют дефекты на трубопроводах», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «ДРГХ администрации Кургана» в соцсети «ВКонтакте». Водителям рекомендуется заранее спланировать свой маршрут.

Остаются закрытыми участки:

  • по улице Зорге (от дома № 7 до дома № 3);
  • по улице Томина (от К. Мяготина до Пушкина);
  • по пр. Конституции (от дома № 32А до дома № 39А);
  • по улице Блюхера (от К. Маркса до М. Горького);
  • по улице Кирова (от К. Маркса до М. Горького);
  • по улице Кирова (от Куйбышева до Климова).

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Несколько участков на пяти улицах в Кургане остаются закрытыми из-за ремонта инженерных сетей. Об этом сообщили представители городской администрации. «В связи с проведением ремонтных работ на инженерных сетях остаются закрытыми несколько участков улиц в Кургане. Коммунальщики устраняют дефекты на трубопроводах», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «ДРГХ администрации Кургана» в соцсети «ВКонтакте». Водителям рекомендуется заранее спланировать свой маршрут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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