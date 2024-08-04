04 августа 2024
03 августа 2024

Съемки «Звездных войн» в Тюмени оказались фейком

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера "Звездных войн" в ПАССАЖ СИНЕМА
Эпизод киносаги, частично отснятый в Тюмени в прокат не выйдет Фото:

В Тюмени съемки одного из эпизодов саги «Звездные войны» оказались промокампанией одной из строительных фирм. Как рассказал URA.RU сотрудник компании, для создания иллюзии съемок девелопер запустил сайт с информацией о съемочном процессе.

«Мы провели ребрендинг нашей строительной компании. Для этого решили запустить такую пиар-компанию. Создали сайт о съемках нового эпизода „Звездные войны“ в Тюмени, разослали в СМИ пресс-релизы. На самом деле никакого эпизода не будет», — рассказал URA.RU один из сотрудников компании Максим З.

Девелоперская фирма «СБК» сменила название 5 июля 2024 года. Тюменцы в течение трех дней, с 2 по 4 августа наблюдали прогулки героев саги — штурмовики во главе в Дартом Вейдером ходили по улицам областной столицы.

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В Тюмени съемки одного из эпизодов саги «Звездные войны» оказались промокампанией одной из строительных фирм. Как рассказал URA.RU сотрудник компании, для создания иллюзии съемок девелопер запустил сайт с информацией о съемочном процессе. «Мы провели ребрендинг нашей строительной компании. Для этого решили запустить такую пиар-компанию. Создали сайт о съемках нового эпизода „Звездные войны“ в Тюмени, разослали в СМИ пресс-релизы. На самом деле никакого эпизода не будет», — рассказал URA.RU один из сотрудников компании Максим З. Девелоперская фирма «СБК» сменила название 5 июля 2024 года. Тюменцы в течение трех дней, с 2 по 4 августа наблюдали прогулки героев саги — штурмовики во главе в Дартом Вейдером ходили по улицам областной столицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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