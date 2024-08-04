Съемки «Звездных войн» в Тюмени оказались фейком

05 августа 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Эпизод киносаги, частично отснятый в Тюмени в прокат не выйдет Фото: Андрей Гусельников © URA.RU В Тюмени съемки одного из эпизодов саги «Звездные войны» оказались промокампанией одной из строительных фирм. Как рассказал URA.RU сотрудник компании, для создания иллюзии съемок девелопер запустил сайт с информацией о съемочном процессе. «Мы провели ребрендинг нашей строительной компании. Для этого решили запустить такую пиар-компанию. Создали сайт о съемках нового эпизода „Звездные войны“ в Тюмени, разослали в СМИ пресс-релизы. На самом деле никакого эпизода не будет», — рассказал URA.RU один из сотрудников компании Максим З. Девелоперская фирма «СБК» сменила название 5 июля 2024 года. Тюменцы в течение трех дней, с 2 по 4 августа наблюдали прогулки героев саги — штурмовики во главе в Дартом Вейдером ходили по улицам областной столицы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени съемки одного из эпизодов саги «Звездные войны» оказались промокампанией одной из строительных фирм. Как рассказал URA.RU сотрудник компании, для создания иллюзии съемок девелопер запустил сайт с информацией о съемочном процессе. «Мы провели ребрендинг нашей строительной компании. Для этого решили запустить такую пиар-компанию. Создали сайт о съемках нового эпизода „Звездные войны“ в Тюмени, разослали в СМИ пресс-релизы. На самом деле никакого эпизода не будет», — рассказал URA.RU один из сотрудников компании Максим З. Девелоперская фирма «СБК» сменила название 5 июля 2024 года. Тюменцы в течение трех дней, с 2 по 4 августа наблюдали прогулки героев саги — штурмовики во главе в Дартом Вейдером ходили по улицам областной столицы.