Съемки «Звездных войн» в Тюмени оказались фейком

В Тюмени съемки одного из эпизодов саги «Звездные войны» оказались промокампанией одной из строительных фирм. Как рассказал URA.RU сотрудник компании, для создания иллюзии съемок девелопер запустил сайт с информацией о съемочном процессе.
«Мы провели ребрендинг нашей строительной компании. Для этого решили запустить такую пиар-компанию. Создали сайт о съемках нового эпизода „Звездные войны“ в Тюмени, разослали в СМИ пресс-релизы. На самом деле никакого эпизода не будет», — рассказал URA.RU один из сотрудников компании Максим З.
Девелоперская фирма «СБК» сменила название 5 июля 2024 года. Тюменцы в течение трех дней, с 2 по 4 августа наблюдали прогулки героев саги — штурмовики во главе в Дартом Вейдером ходили по улицам областной столицы.
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В Тюмени съемки одного из эпизодов саги «Звездные войны» оказались промокампанией одной из строительных фирм. Как рассказал URA.RU сотрудник компании, для создания иллюзии съемок девелопер запустил сайт с информацией о съемочном процессе. «Мы провели ребрендинг нашей строительной компании. Для этого решили запустить такую пиар-компанию. Создали сайт о съемках нового эпизода „Звездные войны“ в Тюмени, разослали в СМИ пресс-релизы. На самом деле никакого эпизода не будет», — рассказал URA.RU один из сотрудников компании Максим З. Девелоперская фирма «СБК» сменила название 5 июля 2024 года. Тюменцы в течение трех дней, с 2 по 4 августа наблюдали прогулки героев саги — штурмовики во главе в Дартом Вейдером ходили по улицам областной столицы.