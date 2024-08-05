В Курганской области в шесть раз увеличили выплаты для бойцов СВО

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Бойцы СВО Курганской области будут получать 800 тысяч рублей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Курганской области увеличили единовременную выплату для граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, со 120 тысяч до 800 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.

«В Курганской области с августа увеличена единовременная выплата заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в СВО до 800 тысяч рублей. Из них 400 тысяч — средства областного бюджета, а еще 400 — деньги федерального бюджета», — рассказали в правительстве.

Также представители власти составили индивидуальный паспорт потребностей семей бойцов, а социальные службы и органы местного самоуправления активно работают над выполнением заявок и помощью в решении бытовых вопросов. В правительстве добавили, что продолжается работа по оказанию помощи в оформлении положенных выплат и пособий, предоставлении медицинской помощи, организации отдыха для детей в лагерях и консультационной поддержке по различным вопросам.

Ранее единовременная выплата в регионе составляла 120 тысяч рублей. В феврале власти упростили процедуру получения выплаты.

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Власти Курганской области увеличили единовременную выплату для граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, со 120 тысяч до 800 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства. «В Курганской области с августа увеличена единовременная выплата заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в СВО до 800 тысяч рублей. Из них 400 тысяч — средства областного бюджета, а еще 400 — деньги федерального бюджета», — рассказали в правительстве. Также представители власти составили индивидуальный паспорт потребностей семей бойцов, а социальные службы и органы местного самоуправления активно работают над выполнением заявок и помощью в решении бытовых вопросов. В правительстве добавили, что продолжается работа по оказанию помощи в оформлении положенных выплат и пособий, предоставлении медицинской помощи, организации отдыха для детей в лагерях и консультационной поддержке по различным вопросам. Ранее единовременная выплата в регионе составляла 120 тысяч рублей. В феврале власти упростили процедуру получения выплаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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