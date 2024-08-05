На курганской границе не пропустили в Россию 42 тонны арбузов. Фото

06 августа 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

42 тонны арбузов возвращены в Казахстан Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Курганской области на границе с Казахстаном предотвращен ввоз в Россию партии арбузов с нарушениями фитосанитарных требований. Инцидент произошел на 464 км трассы «Иртыш» вблизи пункта пропуска «Петухово». Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора при досмотре грузовиков, следовавших из Кыргызстана в Московскую область, обнаружили нарушение. «При документарной проверке и осмотре двух машин с 42 тоннами арбузов установлено, что в качестве подстилки использована солома. Солома также является растительной продукцией, но она не была заявлена в фитосанитарном сертификате», — сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. В результате были составлены акты карантинного фитосанитарного контроля и протоколы, а также выданы предписания на возврат груза. Возврат незаконно ввезенной продукции осуществлен под контролем должностных лиц. Против перевозчиков из Кыргызстана возбуждены дела об административных правонарушениях. С начала года на пункте пропуска «Петухово» уже было предотвращено ввоз 38 партий растительных грузов общим весом 553 тонны за нарушение фитосанитарного законодательства. В Курганской области на границе с Казахстаном пресекли ввоз партии арбузов на соломе без фитосанитарного сертификата Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Солома также является подконтрольной продукцией, на которую требуются документы, подтверждающие безопасность Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области на границе с Казахстаном предотвращен ввоз в Россию партии арбузов с нарушениями фитосанитарных требований. Инцидент произошел на 464 км трассы «Иртыш» вблизи пункта пропуска «Петухово». Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора при досмотре грузовиков, следовавших из Кыргызстана в Московскую область, обнаружили нарушение. «При документарной проверке и осмотре двух машин с 42 тоннами арбузов установлено, что в качестве подстилки использована солома. Солома также является растительной продукцией, но она не была заявлена в фитосанитарном сертификате», — сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. В результате были составлены акты карантинного фитосанитарного контроля и протоколы, а также выданы предписания на возврат груза. Возврат незаконно ввезенной продукции осуществлен под контролем должностных лиц. Против перевозчиков из Кыргызстана возбуждены дела об административных правонарушениях. С начала года на пункте пропуска «Петухово» уже было предотвращено ввоз 38 партий растительных грузов общим весом 553 тонны за нарушение фитосанитарного законодательства.