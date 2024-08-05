05 августа 2024

Врачи Центра Илизарова в Кургане спасли пациента из Омана от ампутации стопы

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с врачом травматологом-ортопедом Судницыным Анатолием. Курган, ортопедия, судницын анатолий
Анатолий Судницын лечит пациентов с диабетической стопой Шарко Фото:

В Центре Илизарова в Кургане врачи спасли стопу 64-летнего пациента из Омана, страдающего диабетической стопой Шарко. В других клиниках мужчине предлагали ампутацию. Благодаря использованию усовершенствованного аппарата Илизарова и методу чрескостного остеосинтеза удалось сохранить ногу, рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

«64-летний пациент из Омана приехал в Курган с надеждой сохранить конечность. На фоне сахарного диабета у него развилось ортопедическое осложнение — нейроостеоартропатия, больше известное как диабетическая стопа Шарко. Его мучила обширная незаживающая рана на левой стопе. В Центре Илизарова жителя Омана госпитализировали в гнойное травматолого-ортопедическое отделение №2. Операцию провел к. м. н., заведующий научной лабораторией Клиники костно-суставной инфекции Анатолий Судницын», — сообщили в Центре.

Благодаря методу Илизарова пациенты с диабетической стопой становятся мобильными уже на вторые сутки после операции. Стабильность аппарата и ранняя нагрузка создают условия для нормализации кровоснабжения и заживления ран. Центр Илизарова ежегодно принимает более 200 пациентов из-за рубежа, предлагая высокотехнологичные методы лечения и возвращая людей к полноценной жизни.

Пациент из Омана успешно лечит диабетическую стопу в Центре Илизарова в Кургане
Пациент из Омана успешно лечит диабетическую стопу в Центре Илизарова в Кургане
В иностранных клиниках мужчине предлагали ампутацию больной стопы, тогда он обратился в Центр Илизарова, пользуясь ресурсами телемедицины
В иностранных клиниках мужчине предлагали ампутацию больной стопы, тогда он обратился в Центр Илизарова, пользуясь ресурсами телемедицины
Курганские врачи проконсультировали пациента дистанционно, а через некоторое время он приехал из Омана в Курган на операцию
Курганские врачи проконсультировали пациента дистанционно, а через некоторое время он приехал из Омана в Курган на операцию

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В Центре Илизарова в Кургане врачи спасли стопу 64-летнего пациента из Омана, страдающего диабетической стопой Шарко. В других клиниках мужчине предлагали ампутацию. Благодаря использованию усовершенствованного аппарата Илизарова и методу чрескостного остеосинтеза удалось сохранить ногу, рассказали в пресс-службе медицинского учреждения. «64-летний пациент из Омана приехал в Курган с надеждой сохранить конечность. На фоне сахарного диабета у него развилось ортопедическое осложнение — нейроостеоартропатия, больше известное как диабетическая стопа Шарко. Его мучила обширная незаживающая рана на левой стопе. В Центре Илизарова жителя Омана госпитализировали в гнойное травматолого-ортопедическое отделение №2. Операцию провел к. м. н., заведующий научной лабораторией Клиники костно-суставной инфекции Анатолий Судницын», — сообщили в Центре. Благодаря методу Илизарова пациенты с диабетической стопой становятся мобильными уже на вторые сутки после операции. Стабильность аппарата и ранняя нагрузка создают условия для нормализации кровоснабжения и заживления ран. Центр Илизарова ежегодно принимает более 200 пациентов из-за рубежа, предлагая высокотехнологичные методы лечения и возвращая людей к полноценной жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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