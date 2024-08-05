Врачи Центра Илизарова в Кургане спасли пациента из Омана от ампутации стопы

Анатолий Судницын лечит пациентов с диабетической стопой Шарко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Центре Илизарова в Кургане врачи спасли стопу 64-летнего пациента из Омана, страдающего диабетической стопой Шарко. В других клиниках мужчине предлагали ампутацию. Благодаря использованию усовершенствованного аппарата Илизарова и методу чрескостного остеосинтеза удалось сохранить ногу, рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

«64-летний пациент из Омана приехал в Курган с надеждой сохранить конечность. На фоне сахарного диабета у него развилось ортопедическое осложнение — нейроостеоартропатия, больше известное как диабетическая стопа Шарко. Его мучила обширная незаживающая рана на левой стопе. В Центре Илизарова жителя Омана госпитализировали в гнойное травматолого-ортопедическое отделение №2. Операцию провел к. м. н., заведующий научной лабораторией Клиники костно-суставной инфекции Анатолий Судницын», — сообщили в Центре.

Благодаря методу Илизарова пациенты с диабетической стопой становятся мобильными уже на вторые сутки после операции. Стабильность аппарата и ранняя нагрузка создают условия для нормализации кровоснабжения и заживления ран. Центр Илизарова ежегодно принимает более 200 пациентов из-за рубежа, предлагая высокотехнологичные методы лечения и возвращая людей к полноценной жизни.

Пациент из Омана успешно лечит диабетическую стопу в Центре Илизарова в Кургане «НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ»

В иностранных клиниках мужчине предлагали ампутацию больной стопы, тогда он обратился в Центр Илизарова, пользуясь ресурсами телемедицины «НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ»

Курганские врачи проконсультировали пациента дистанционно, а через некоторое время он приехал из Омана в Курган на операцию «НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ»