Врачи Центра Илизарова в Кургане спасли пациента из Омана от ампутации стопы

В Центре Илизарова в Кургане врачи спасли стопу 64-летнего пациента из Омана, страдающего диабетической стопой Шарко. В других клиниках мужчине предлагали ампутацию. Благодаря использованию усовершенствованного аппарата Илизарова и методу чрескостного остеосинтеза удалось сохранить ногу, рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.
«64-летний пациент из Омана приехал в Курган с надеждой сохранить конечность. На фоне сахарного диабета у него развилось ортопедическое осложнение — нейроостеоартропатия, больше известное как диабетическая стопа Шарко. Его мучила обширная незаживающая рана на левой стопе. В Центре Илизарова жителя Омана госпитализировали в гнойное травматолого-ортопедическое отделение №2. Операцию провел к. м. н., заведующий научной лабораторией Клиники костно-суставной инфекции Анатолий Судницын», — сообщили в Центре.
Благодаря методу Илизарова пациенты с диабетической стопой становятся мобильными уже на вторые сутки после операции. Стабильность аппарата и ранняя нагрузка создают условия для нормализации кровоснабжения и заживления ран. Центр Илизарова ежегодно принимает более 200 пациентов из-за рубежа, предлагая высокотехнологичные методы лечения и возвращая людей к полноценной жизни.
Пациент из Омана успешно лечит диабетическую стопу в Центре Илизарова в Кургане
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В Центре Илизарова в Кургане врачи спасли стопу 64-летнего пациента из Омана, страдающего диабетической стопой Шарко. В других клиниках мужчине предлагали ампутацию. Благодаря использованию усовершенствованного аппарата Илизарова и методу чрескостного остеосинтеза удалось сохранить ногу, рассказали в пресс-службе медицинского учреждения. «64-летний пациент из Омана приехал в Курган с надеждой сохранить конечность. На фоне сахарного диабета у него развилось ортопедическое осложнение — нейроостеоартропатия, больше известное как диабетическая стопа Шарко. Его мучила обширная незаживающая рана на левой стопе. В Центре Илизарова жителя Омана госпитализировали в гнойное травматолого-ортопедическое отделение №2. Операцию провел к. м. н., заведующий научной лабораторией Клиники костно-суставной инфекции Анатолий Судницын», — сообщили в Центре. Благодаря методу Илизарова пациенты с диабетической стопой становятся мобильными уже на вторые сутки после операции. Стабильность аппарата и ранняя нагрузка создают условия для нормализации кровоснабжения и заживления ран. Центр Илизарова ежегодно принимает более 200 пациентов из-за рубежа, предлагая высокотехнологичные методы лечения и возвращая людей к полноценной жизни.