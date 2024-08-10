В Петербурге пьяный мужчина решил поиграть в «Голодные игры», убив двух прохожих

Shot: пьяный мужчина зарезал двух прохожих в Петербурге
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Мужчина в Санкт-Петербурге зарезал двух прохожих, так как считал, что находится в «Голодных играх», передает Shot Фото:

В Санкт-Петербурге мужчина в алкогольном опьянении набросился с ножом на двух прохожих. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Отмечается, что мужчина скончался на месте, женщина была госпитализирована с множественными ранениями. Сам агрессор на допросе заявил, что считает себя героем популярного произведения «Голодные игры». По сюжету романа и последующей экранизации герои были вынуждены участвовать в смертельных играх, чтобы выжить.

«В ночь на субботу 35-летний Сергей Бабушкин вышел из дома на проспекте Ленина с ножом и в одной майке. Спустя несколько минут он набросился на 40-летнего Виктора, которому нанес множественные ножевые ранения шеи и рук, а чуть позже — на 42-летнюю Татьяну», — передает telegram-канал Shot.

На допросе обвиняемый признался, что набросился на прохожих, так как считал себя героем «Голодных Игр». По данным источника, мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».

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В Санкт-Петербурге мужчина в алкогольном опьянении набросился с ножом на двух прохожих. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Отмечается, что мужчина скончался на месте, женщина была госпитализирована с множественными ранениями. Сам агрессор на допросе заявил, что считает себя героем популярного произведения «Голодные игры». По сюжету романа и последующей экранизации герои были вынуждены участвовать в смертельных играх, чтобы выжить. «В ночь на субботу 35-летний Сергей Бабушкин вышел из дома на проспекте Ленина с ножом и в одной майке. Спустя несколько минут он набросился на 40-летнего Виктора, которому нанес множественные ножевые ранения шеи и рук, а чуть позже — на 42-летнюю Татьяну», — передает telegram-канал Shot. На допросе обвиняемый признался, что набросился на прохожих, так как считал себя героем «Голодных Игр». По данным источника, мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».
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© Служба новостей «URA.RU»
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