Топовый московский политолог оценил шансы Шумкова на выборах губернатора

Рост развития региона увеличит шансы курганского губернатора Шумкова на выборах

12 августа 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков обработал паводок без «явных управленческих ошибок» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области — 2024 Губернатор Курганской области Вадим Шумков перед осенними выборами главы региона попал в «зеленую зону» благодаря экономическому развитию области. Об этом сообщается в исследовании холдинга «Минченко консалтинг». «Вадим Шумков перешел в „зеленую зону“ политической устойчивости за счет экономического рывка в Курганской области — регион занимает второе место в стране по темпам роста промышленности и лидирующие позиции по динамике развития аграрного комплекса. Еще недавно депрессивный регион обрел новые экономические точки опоры», — указано в исследовании. Уточняется, что положительно сказаться на выборах Шумкова в губернаторы может и достойная отработка весеннего паводка, во время которого не было допущено «явных управленческих ошибок». В материале указано, что команда губернатора «демонстрирует рост качества» политического управления, что сказывается на рейтингах. Согласно индексу плотности федеральных контактов глав российских регионов, курганский губернатор занял 11 место из 25, набрав 17 баллов, что говорит о повышенном внимании Москвы к Курганской области. В Курганской области в сентябре пройдут выборы губернатора. Действующий глава региона Вадим Шумков принимает в них участие. За выборами будут следить более 1700 общественных наблюдателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков перед осенними выборами главы региона попал в «зеленую зону» благодаря экономическому развитию области. Об этом сообщается в исследовании холдинга «Минченко консалтинг». «Вадим Шумков перешел в „зеленую зону“ политической устойчивости за счет экономического рывка в Курганской области — регион занимает второе место в стране по темпам роста промышленности и лидирующие позиции по динамике развития аграрного комплекса. Еще недавно депрессивный регион обрел новые экономические точки опоры», — указано в исследовании. Уточняется, что положительно сказаться на выборах Шумкова в губернаторы может и достойная отработка весеннего паводка, во время которого не было допущено «явных управленческих ошибок». В материале указано, что команда губернатора «демонстрирует рост качества» политического управления, что сказывается на рейтингах. Согласно индексу плотности федеральных контактов глав российских регионов, курганский губернатор занял 11 место из 25, набрав 17 баллов, что говорит о повышенном внимании Москвы к Курганской области. В Курганской области в сентябре пройдут выборы губернатора. Действующий глава региона Вадим Шумков принимает в них участие. За выборами будут следить более 1700 общественных наблюдателей.