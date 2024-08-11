Тюменец выиграл в лотерею более 33 миллионов рублей

Тюменец купил билет на десять тиражей за 500 рублей
Житель Тюменской области выиграл в лотерею 33,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в telegram-канале «Столото». Неизвестный купил билет на десять тиражей.
«В „Спортлото“ „5 из 36“ забрали неприлично большой суперприз! 33 646 052 рублей выиграл участник из Тюменской области. Он купил билет на десять тиражей, потратив 500 рублей. Ждем счастливчика в Лотерейном центре!» — сообщили в пресс-службе компании.
Ранее URA.RU писало, что продавец билетов «Столото» из Тюменской области выиграла в лотерею миллион рублей. Женщина участвует в розыгрышах в течение десяти лет.
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