11 августа 2024
10 августа 2024

Тюменец выиграл в лотерею более 33 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец купил билет на десять тиражей за 500 рублей
Тюменец купил билет на десять тиражей за 500 рублей Фото:

Житель Тюменской области выиграл в лотерею 33,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в telegram-канале «Столото». Неизвестный купил билет на десять тиражей.

«В „Спортлото“ „5 из 36“ забрали неприлично большой суперприз! 33 646 052 рублей выиграл участник из Тюменской области. Он купил билет на десять тиражей, потратив 500 рублей. Ждем счастливчика в Лотерейном центре!» — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее URA.RU писало, что продавец билетов «Столото» из Тюменской области выиграла в лотерею миллион рублей. Женщина участвует в розыгрышах в течение десяти лет.

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Житель Тюменской области выиграл в лотерею 33,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в telegram-канале «Столото». Неизвестный купил билет на десять тиражей. «В „Спортлото“ „5 из 36“ забрали неприлично большой суперприз! 33 646 052 рублей выиграл участник из Тюменской области. Он купил билет на десять тиражей, потратив 500 рублей. Ждем счастливчика в Лотерейном центре!» — сообщили в пресс-службе компании. Ранее URA.RU писало, что продавец билетов «Столото» из Тюменской области выиграла в лотерею миллион рублей. Женщина участвует в розыгрышах в течение десяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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