Трамп дал интервью Илону Маску: главные заявления

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп дал интервью американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску на платформе X. В нем он заявил, что считает российского лидера Владимира Путина хорошим переговорщиком, а конфликт на Украине, по его мнению, начался из-за «глупости» действующего главы Штатов Джо Байдена. Главные заявления экс-президента США в интервью — в материале URA.RU.
Основные тезисы интервью Трампа
В ходе беседы Трамп высказал мнение о том, что Байден был вынужден отказаться от участия в предвыборной гонке из-за государственного переворота. По его словам, американский лидер не собирался уходить, но его вынудили.
Трамп заявил, что еще 30 лет назад у Байдена был «низкий IQ», а теперь, по его мнению, у президента США «его нет вовсе».
Он отметил, что считает кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалу Харрис еще менее компетентной, чем Байден. Он несколько раз оскорбил Харрис, назвав ее «третьесортной», «некомпетентной» и «радикальной левой сумасшедшей».
Также Трамп выразил готовность принять предложение Маска о создании новой президентской комиссии по эффективности правительства.
Взгляды Трампа на международные отношения
Трамп поделился надеждами на восстановление отношений с Владимиром Путиным. Он заявил, что, в случае победы на выборах, он попытается наладить «очень хорошие» отношения с президентом РФ. По словам бывшего американского главы, между ним и лидером России сложились дружеские связи.
Трамп также подчеркнул, что считает Путина хорошим переговорщиком, а конфликт на Украине, по его мнению, начался из-за «глупости» действующего хозяина Белого дома Джо Байдена. Он раскритиковал президента США за его позицию по Украине и НАТО. А также выразил опасения по поводу возможного превосходства Китая в ядерном вооружении и призвал не допустить сближения интересов России и Китая.
Трамп назвал «ядерное потепление», а не глобальное, главной угрозой для человечества, предостерегая от последствий потенциального конфликта. Он считает, что нельзя допустить, чтобы «люди вроде Байдена» привели к подобной катастрофе.
По словам Трампа, Украине не хватает военных для продолжения конфликта, подчеркнув, что погибло гораздо больше людей, чем сообщается.
Покушение
Бывший президент США обсудил свои взгляды на безопасность, упомянув о недостаточной координации правоохранительных органов, которая привела к покушению на его жизнь. По его словам, американская Секретная служба проявила храбрость, однако не предотвратила ситуацию.
Заключительные слова Маска
Интервью завершилось словами Илона Маска, который выразил уверенность в том, что человечество стоит на перепутье и должно выбрать правильный путь, указывая на Трампа как на оптимального кандидата для этого выбора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.