В Тюмени подорожали «вторички»

АН «Этажи»: в Тюмени на 2,44% выросла стоимость жилья на вторичном рынке
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Квартиры за месяц подорожали на 2, 44%
Квартиры за месяц подорожали на 2, 44% Фото:

В Тюмени на 2,44% выросла стоимость жилья на вторичном рынке. Данные об этом опубликовали аналитики АН «Этажи». Показатель изменился в июле в сравнении с июнем.

«Удельная цена предложения за июль 2024 в среднем составила 121 732 рубля за квадратный метр. В сравнении с прошлым месяцем она увеличилась на 2,44%. Разница с прошлым годом составила +12,69%», — сказано в отчете аналитиков.

Самые дорогие квартиры на вторичном рынке в Тюмени продаются в районе Ожогино, Европейского, Заречных микрорайонов и Тюменской слободы. Стоимость квадратного метра там доходит до 162 тысяч рублей при средней цене по городу — 121 тысячи.

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В Тюмени на 2,44% выросла стоимость жилья на вторичном рынке. Данные об этом опубликовали аналитики АН «Этажи». Показатель изменился в июле в сравнении с июнем. «Удельная цена предложения за июль 2024 в среднем составила 121 732 рубля за квадратный метр. В сравнении с прошлым месяцем она увеличилась на 2,44%. Разница с прошлым годом составила +12,69%», — сказано в отчете аналитиков. Самые дорогие квартиры на вторичном рынке в Тюмени продаются в районе Ожогино, Европейского, Заречных микрорайонов и Тюменской слободы. Стоимость квадратного метра там доходит до 162 тысяч рублей при средней цене по городу — 121 тысячи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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