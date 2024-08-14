В Тюмени подорожали «вторички»

В Тюмени на 2,44% выросла стоимость жилья на вторичном рынке. Данные об этом опубликовали аналитики АН «Этажи». Показатель изменился в июле в сравнении с июнем.
«Удельная цена предложения за июль 2024 в среднем составила 121 732 рубля за квадратный метр. В сравнении с прошлым месяцем она увеличилась на 2,44%. Разница с прошлым годом составила +12,69%», — сказано в отчете аналитиков.
Самые дорогие квартиры на вторичном рынке в Тюмени продаются в районе Ожогино, Европейского, Заречных микрорайонов и Тюменской слободы. Стоимость квадратного метра там доходит до 162 тысяч рублей при средней цене по городу — 121 тысячи.
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