Илон Маск сделал пугающее заявление о войне в Великобритании

Илон Маск: существует угроза гражданской войны в Великобритании
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По мнению Илона Маска, война становится неизбежной Фото:

Существует угроза гражданской войны в Великобритании. Об этом сообщил главный исполнительный директор Tesla Motors Илон Маск в социальных сетях.

«Да, я определенно не хочу гражданской войны, но, когда политику идентичности возвышают над национальной гордостью, как это сейчас делают многие правительства, она становится неизбежной», — пишут РИА Новости, ссылаясь на информацию из сообщения.

Илон Маск считает, что гражданская война в Великобритании может возникнуть после беспорядков, случившихся в городе Саутпорт. Тогда из-за напавшего на детей приезжего подростка во время мастер-класса по танцам произошли массовые столкновения местных жителей с полицией. Также вспыхнули протесты против нелегальных мигрантов из-за того, что виновника посчитали беженцем.

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Существует угроза гражданской войны в Великобритании. Об этом сообщил главный исполнительный директор Tesla Motors Илон Маск в социальных сетях. «Да, я определенно не хочу гражданской войны, но, когда политику идентичности возвышают над национальной гордостью, как это сейчас делают многие правительства, она становится неизбежной», — пишут РИА Новости, ссылаясь на информацию из сообщения. Илон Маск считает, что гражданская война в Великобритании может возникнуть после беспорядков, случившихся в городе Саутпорт. Тогда из-за напавшего на детей приезжего подростка во время мастер-класса по танцам произошли массовые столкновения местных жителей с полицией. Также вспыхнули протесты против нелегальных мигрантов из-за того, что виновника посчитали беженцем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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