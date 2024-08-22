Илон Маск сделал пугающее заявление о войне в Великобритании

Существует угроза гражданской войны в Великобритании. Об этом сообщил главный исполнительный директор Tesla Motors Илон Маск в социальных сетях.
«Да, я определенно не хочу гражданской войны, но, когда политику идентичности возвышают над национальной гордостью, как это сейчас делают многие правительства, она становится неизбежной», — пишут РИА Новости, ссылаясь на информацию из сообщения.
Илон Маск считает, что гражданская война в Великобритании может возникнуть после беспорядков, случившихся в городе Саутпорт. Тогда из-за напавшего на детей приезжего подростка во время мастер-класса по танцам произошли массовые столкновения местных жителей с полицией. Также вспыхнули протесты против нелегальных мигрантов из-за того, что виновника посчитали беженцем.
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