Илон Маск сделал пугающее заявление о войне в Великобритании

Илон Маск: существует угроза гражданской войны в Великобритании

22 августа 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

По мнению Илона Маска, война становится неизбежной Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Существует угроза гражданской войны в Великобритании. Об этом сообщил главный исполнительный директор Tesla Motors Илон Маск в социальных сетях. «Да, я определенно не хочу гражданской войны, но, когда политику идентичности возвышают над национальной гордостью, как это сейчас делают многие правительства, она становится неизбежной», — пишут РИА Новости, ссылаясь на информацию из сообщения. Илон Маск считает, что гражданская война в Великобритании может возникнуть после беспорядков, случившихся в городе Саутпорт. Тогда из-за напавшего на детей приезжего подростка во время мастер-класса по танцам произошли массовые столкновения местных жителей с полицией. Также вспыхнули протесты против нелегальных мигрантов из-за того, что виновника посчитали беженцем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Существует угроза гражданской войны в Великобритании. Об этом сообщил главный исполнительный директор Tesla Motors Илон Маск в социальных сетях. «Да, я определенно не хочу гражданской войны, но, когда политику идентичности возвышают над национальной гордостью, как это сейчас делают многие правительства, она становится неизбежной», — пишут РИА Новости, ссылаясь на информацию из сообщения. Илон Маск считает, что гражданская война в Великобритании может возникнуть после беспорядков, случившихся в городе Саутпорт. Тогда из-за напавшего на детей приезжего подростка во время мастер-класса по танцам произошли массовые столкновения местных жителей с полицией. Также вспыхнули протесты против нелегальных мигрантов из-за того, что виновника посчитали беженцем.