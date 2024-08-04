Убийство детей привело к беспорядкам в Британии: хронология событий, ведущих к «гражданской войне»

Предприниматель Илон Маск: гражданская война в Великобритании неизбежна

Убийство двоих детей вызвало массовые протесты по всей Великобритании Фото: STR/EPA/ТАСС

В городе Саутпорт (Великобритания) 17-летний приезжий подросток напал на детей во время мастер-класса по танцам. В результате погибли двое детей. После этого в городе начались беспорядки, произошли столкновения местных жителей с полицией. Также вспыхнули протесты против нелегальных мигрантов в Манчестере, Лондоне, Хартлпуле, Портсмуте и Лидсе. Американский предприниматель Илон Маск, увидев видео беспорядков, предрек гражданскую войну в Великобритании.

Юноша зарезал детей во время танцевального мастер-класса

Двое детей погибли от рук 17-летнего подростка. Еще девять получили ранения, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Нападение произошло в общественном месте, во время мастер-класса по йоге и танцам Тейлор Свифт для детей от семи до 11 лет. Причины нападения неизвестны.

Полиция Саутпорта задержала юношу и изъяла у него нож. Местный бизнесмен рассказал о криках матерей после нападения, описав ситуацию как «фильм ужасов».

Это нападение не единственное за последнее время. В Великобритании произошло уже несколько инцидентов с ножевыми ранениями.

Первые протесты и столкновения с полицией

Но именно после этого случая в Саутпорте начались протесты, которые закончились столкновением местных жителей с полицией. Связь беспорядков с гибелью детей подтвердили в полиции.

Во время столкновений несколько служителей правопорядка получили ранения. Протестующими был разграблен магазин.

Во время столкновений местных жителей с полицией пострадали три хранителя правопорядка

Беспорядки расползаются по всей стране

Вслед за Саутпортом волнения начались и в других британских городах, таких как Манчестер, Лондон, Хартлпул, Портсмут и Лидс. Причиной этих волнений стал наплыв мигрантов, так как напавший на детей был приезжим. В обществе распространился слух о том, что подросток был беженцем. Это усилило напряженность британцев. Однако позже выяснилось, что юноша родился в Уэльсе (страна в Великобритании) в семье раундийских мигрантов.

Во время протестов в Манчестере местная полиция разделила демонстрантов на две группы: одна выступала против мигрантов, другая же — против фашизма. В Лидсе на улицу вышли 150 человек, для предотвращения столкновения между группами были задействованы ограждения и около 20 полицейских. В Белфасте группы протестующих обменялись оскорблениями и начали бросать друг в друга предметы. Ожидается, что количество акций против мигрантов будет только расти.

Протесты против нелегальных мигрантов вспыхнули по всей Великобритании: в Манчестере, Лондоне, Хартлпуле, Портсмуте и Лидсе Фото: STR/EPA/ТАСС

Илон Маск назвал протесты преддверием к гражданской войне

Предприниматель из США Илон Маск, увидев видео протестов в Великобритании, заявил, что «гражданская война неизбежна».