Убийство детей привело к беспорядкам в Британии: хронология событий, ведущих к «гражданской войне»

В городе Саутпорт (Великобритания) 17-летний приезжий подросток напал на детей во время мастер-класса по танцам. В результате погибли двое детей. После этого в городе начались беспорядки, произошли столкновения местных жителей с полицией. Также вспыхнули протесты против нелегальных мигрантов в Манчестере, Лондоне, Хартлпуле, Портсмуте и Лидсе. Американский предприниматель Илон Маск, увидев видео беспорядков, предрек гражданскую войну в Великобритании.
Юноша зарезал детей во время танцевального мастер-класса
Двое детей погибли от рук 17-летнего подростка. Еще девять получили ранения, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Нападение произошло в общественном месте, во время мастер-класса по йоге и танцам Тейлор Свифт для детей от семи до 11 лет. Причины нападения неизвестны.
Полиция Саутпорта задержала юношу и изъяла у него нож. Местный бизнесмен рассказал о криках матерей после нападения, описав ситуацию как «фильм ужасов».
Это нападение не единственное за последнее время. В Великобритании произошло уже несколько инцидентов с ножевыми ранениями.
Первые протесты и столкновения с полицией
Но именно после этого случая в Саутпорте начались протесты, которые закончились столкновением местных жителей с полицией. Связь беспорядков с гибелью детей подтвердили в полиции.
Во время столкновений несколько служителей правопорядка получили ранения. Протестующими был разграблен магазин.
Беспорядки расползаются по всей стране
Вслед за Саутпортом волнения начались и в других британских городах, таких как Манчестер, Лондон, Хартлпул, Портсмут и Лидс. Причиной этих волнений стал наплыв мигрантов, так как напавший на детей был приезжим. В обществе распространился слух о том, что подросток был беженцем. Это усилило напряженность британцев. Однако позже выяснилось, что юноша родился в Уэльсе (страна в Великобритании) в семье раундийских мигрантов.
Во время протестов в Манчестере местная полиция разделила демонстрантов на две группы: одна выступала против мигрантов, другая же — против фашизма. В Лидсе на улицу вышли 150 человек, для предотвращения столкновения между группами были задействованы ограждения и около 20 полицейских. В Белфасте группы протестующих обменялись оскорблениями и начали бросать друг в друга предметы. Ожидается, что количество акций против мигрантов будет только расти.
Илон Маск назвал протесты преддверием к гражданской войне
Предприниматель из США Илон Маск, увидев видео протестов в Великобритании, заявил, что «гражданская война неизбежна».
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