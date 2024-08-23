В Кургане десятки домов временно останутся без газа

Газа не будет в связи с внеплановыми работами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане из-за внеплановых работ на сетях газораспределения будет приостановлена подача газа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Газа не будет около трех дней.

«Вниманию потребителей! В период с 08:00 27 августа до 17:00 29 августа будет приостановлена подача газа некоторым потребителям в связи с проведением внеплановых работ на сетях газораспределения», — сообщили в telegram-канале администрации.

Под отключение газа попадают следующие адреса:

Ул. Советская, 179;

Ул. Савельева, 6, 15 (ИП Кислицина), 18, 42, 52, 54. 56;

Ул. К. Маркса, 86, 86а, 117, 123, 127, 129, 131;

Ул. Аргентовского, 22, 40, 42, 42а (Постовалов В.Н.), 44, 46;

Ул. Кравченко, 23, 26, 56, 61, 92 (ООО «Гермес»), 94;

Ул. М. Горького, 188, 207, 209;

Ул. Гоголя, 92, 98а (ИП Нифтулаева), 100, 102, 108;

Ул. Урицкого, 124, 126, 128, 130, 151, 157;

Ул. Куйбышева, 74 (центральный рынок), 76, 78, 80, 92, 108, 135 (ИП Бородулина);

Ул. Уральская, 1 (КРОО «Татары Зауралья»), 3, 24, 35;

Ул. Сибирская, 1 (ГБУ «СШОР № 1»), 2а (Соборная мечеть), 8 (ИП Белобородов), 19;

Ул. Бурова-Петрова, 1, 3, 9;

Частные жилые дома в границах улиц Орлова, Пушкина, Новая, Односторонка, 2-я Односторонка;

котельные.

Ранее газ в Кургане отключали по 343 адресам. Подача топлива временно прекращалась в связи с плановыми работами на газовых сетях с 15 по 16 августа.