25 августа 2024

Гладков сообщил о пострадавших после атаки ВСУ под Белгородом

Гладков: два жителя получили ранения после атаки ВСУ на легковой автомобиль
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомобиль полностью сгорел после атаки ВСУ
Автомобиль полностью сгорел после атаки ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Два беспилотника атаковали легковой автомобиль на автодороге Красная Яруга — Вязовое в Белгородской области, в результате чего два человека получили ранения. Пострадавшие госпитализированы с многочисленными травмами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На участке автодороги Красная Яруга — Вязовое два FPV-дрона атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль. Мужчине и 17-летней девушке с минно-взрывными травмами, сотрясением головного мозга и различными осколочными ранениями оказана первая помощь в Краснояружской ЦРБ», — сообщил Гладков в своем telegram-канале.

В результате нападения беспилотников автомобиль, в котором находились пострадавшие, был полностью уничтожен огнем. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего и определяют, откуда прибыли атакующие дроны, подчеркнул глава региона.

Ранее пять человек погибли из-за обстрела ВСУ в Белгородской области.  Из-за атаки получили ранения 12 человек, в том числе трое детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два беспилотника атаковали легковой автомобиль на автодороге Красная Яруга — Вязовое в Белгородской области, в результате чего два человека получили ранения. Пострадавшие госпитализированы с многочисленными травмами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «На участке автодороги Красная Яруга — Вязовое два FPV-дрона атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль. Мужчине и 17-летней девушке с минно-взрывными травмами, сотрясением головного мозга и различными осколочными ранениями оказана первая помощь в Краснояружской ЦРБ», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. В результате нападения беспилотников автомобиль, в котором находились пострадавшие, был полностью уничтожен огнем. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего и определяют, откуда прибыли атакующие дроны, подчеркнул глава региона. Ранее пять человек погибли из-за обстрела ВСУ в Белгородской области.  Из-за атаки получили ранения 12 человек, в том числе трое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...