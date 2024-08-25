Гладков сообщил о пострадавших после атаки ВСУ под Белгородом

Два беспилотника атаковали легковой автомобиль на автодороге Красная Яруга — Вязовое в Белгородской области, в результате чего два человека получили ранения. Пострадавшие госпитализированы с многочисленными травмами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«На участке автодороги Красная Яруга — Вязовое два FPV-дрона атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль. Мужчине и 17-летней девушке с минно-взрывными травмами, сотрясением головного мозга и различными осколочными ранениями оказана первая помощь в Краснояружской ЦРБ», — сообщил Гладков в своем telegram-канале.
В результате нападения беспилотников автомобиль, в котором находились пострадавшие, был полностью уничтожен огнем. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего и определяют, откуда прибыли атакующие дроны, подчеркнул глава региона.
Ранее пять человек погибли из-за обстрела ВСУ в Белгородской области. Из-за атаки получили ранения 12 человек, в том числе трое детей.
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