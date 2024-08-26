Новый Уренгой (ЯНАО) имеет более интенсивный пассажиропоток по сравнению с крупными городами Арктики — Мурманском и Архангельском, население которых в три раза больше. Преимущество газовой столицы ЯНАО в том, что она выполняет функции транспортного хаба для вахтовиков и при перевалке грузов к северным месторождениям округа, считают московские ученые.
«Исследованием выявлено несколько любопытных случаев. Так, Новый Уренгой обогнал по пассажирообороту Мурманск и Архангельск, население которых в три раза больше. Причина такой диспропорции — в исключительной роли Нового Уренгоя в освоении месторождений на севере Ямало-Ненецкого автономного округа: город выполняет функции транспортного хаба для вахтовых бригад и перевалки грузов», — пишут в своем исследовании директор департамента развития Арктической зоны РФ Максим Данькин и кандидат географических наук МГУ Надежда Замятина. Публикация размещена на сайте Go Arctic.
Как отмечают исследователи, затраты на освоение месторождений значительно сокращаются, даже если на большом расстоянии от них находятся аэропорты, портовая инфраструктура, склады ГСМ, дороги и зимники.
«Это позволяет снижать издержки, даже если обустраиваемые месторождения находятся на большом расстоянии от хаба. Яркий пример — город Новый Уренгой, играющий роль корпоративной базы „НОВАТЭКа“ для освоения новых месторождений на севере ЯНАО», — отмечают ученые.
В публикации приводится также цитата из интервью с председателем совета директоров одной из компаний, ведущей деятельность в АЗРФ:
«Вот смотрите, Новый Уренгой — город, в котором 110 тысяч. Никто не возит вахтовиков из Москвы или из Питера. Он по железной дороге довозит их до Нового Уренгоя и на коротком плече самолетами таскает. У него летают самолеты из Москвы, но это командировочные, это такое: плати деньги и лети. А своя вахта у него на коротком плече летает, и вопросов нет».
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