Daily Storm: ВСУ применили новые военные приемы в Курской области

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ВСУ несут потери под Курском
ВСУ несут потери под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ демонстрируют новые тактические приемы в ходе боевых действий в Курской области. Об этом рассказал военнослужащий 810-й бригады морской пехоты ВС России Андрей в интервью изданию Daily Storm.

«С танками идет всегда инженерная машина, но таких я раньше не встречал», — отмечает Андрей, описывая изменения в стратегии ВСУ. По его словам, украинские войска выстраивают танки в колонну и используют их для поочередного обстрела, создавая впечатление работы одного танка.

Кроме новых подходов к использованию танков, ВСУ также активно применяют мобильность пехотных групп и улучшенные средства радиоэлектронной борьбы. В частности, Андрей упомянул применение FPV-дронов.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать достоверность этой информации. Ответ ожидается.

В Курской области ВС РФ ранее уничтожили пять опорных пунктов ВСУ и ударили по четырем бригадам противника. Минобороны России отмечало успехи ВС РФ в контрнаступлении, включая освобождение нескольких населенных пунктов. Подробнее о происходящем под Курском — в сюжете URA.RU.

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ВСУ демонстрируют новые тактические приемы в ходе боевых действий в Курской области. Об этом рассказал военнослужащий 810-й бригады морской пехоты ВС России Андрей в интервью изданию Daily Storm. «С танками идет всегда инженерная машина, но таких я раньше не встречал», — отмечает Андрей, описывая изменения в стратегии ВСУ. По его словам, украинские войска выстраивают танки в колонну и используют их для поочередного обстрела, создавая впечатление работы одного танка. Кроме новых подходов к использованию танков, ВСУ также активно применяют мобильность пехотных групп и улучшенные средства радиоэлектронной борьбы. В частности, Андрей упомянул применение FPV-дронов. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать достоверность этой информации. Ответ ожидается. В Курской области ВС РФ ранее уничтожили пять опорных пунктов ВСУ и ударили по четырем бригадам противника. Минобороны России отмечало успехи ВС РФ в контрнаступлении, включая освобождение нескольких населенных пунктов. Подробнее о происходящем под Курском — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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