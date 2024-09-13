Daily Storm: ВСУ применили новые военные приемы в Курской области

ВСУ демонстрируют новые тактические приемы в ходе боевых действий в Курской области. Об этом рассказал военнослужащий 810-й бригады морской пехоты ВС России Андрей в интервью изданию Daily Storm.
«С танками идет всегда инженерная машина, но таких я раньше не встречал», — отмечает Андрей, описывая изменения в стратегии ВСУ. По его словам, украинские войска выстраивают танки в колонну и используют их для поочередного обстрела, создавая впечатление работы одного танка.
Кроме новых подходов к использованию танков, ВСУ также активно применяют мобильность пехотных групп и улучшенные средства радиоэлектронной борьбы. В частности, Андрей упомянул применение FPV-дронов.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать достоверность этой информации. Ответ ожидается.
В Курской области ВС РФ ранее уничтожили пять опорных пунктов ВСУ и ударили по четырем бригадам противника. Минобороны России отмечало успехи ВС РФ в контрнаступлении, включая освобождение нескольких населенных пунктов. Подробнее о происходящем под Курском — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.