Спикер Тюменской облдумы Сайфитдинов удивил коллег, появившись на работе в гипсе

Глава Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов вызвал удивление среди коллег, появившись на открывающем заседании осенней сессии с гипсом на мизинце. Об этом URA.RU сообщили собеседники в ямальском политистеблишменте.
«Дело в том, что Фуат Ганеевич накануне работал на выездном мероприятии с ветеранами, где оступился и получил перелом. Однако больничный брать не стал и на работу вышел по расписанию», — рассказали агентству собеседники.
Спикеру Тюменской областной думы 74 года. Он входил в первый, четвертый, пятый и шестой созывы областного парламента, а в 2022 году стал председателем. В начале 2000-х он занимал должность замгубернатора Ямало-Ненецкого АО.
Обновлено, 13.09.2024, 20:37: В пресс-службе Тюменской областной думы сообщили, что Фуат Сайфитдинов не получал травм. «Сегодня Фуат Ганеевич проводил заседание конкурсной комиссии по формированию кадрового резерва, гипса на нем не было», — рассказали корреспонденту.
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