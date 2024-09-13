Спикер Тюменской облдумы Сайфитдинов удивил коллег, появившись на работе в гипсе

Председатель Тюменской облдумы Сайфитдинов пришел на работу с травмой руки
© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель Тюменской облдумы Сайфитдинов не стал пропускать первое заседаней осенней сессии из-за травмы
Председатель Тюменской облдумы Сайфитдинов не стал пропускать первое заседаней осенней сессии из-за травмы Фото:

Глава Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов вызвал удивление среди коллег, появившись на открывающем заседании осенней сессии с гипсом на мизинце. Об этом URA.RU сообщили собеседники в ямальском политистеблишменте.

«Дело в том, что Фуат Ганеевич накануне работал на выездном мероприятии с ветеранами, где оступился и получил перелом. Однако больничный брать не стал и на работу вышел по расписанию», — рассказали агентству собеседники.

Спикеру Тюменской областной думы 74 года. Он входил в первый, четвертый, пятый и шестой созывы областного парламента, а в 2022 году стал председателем. В начале 2000-х он занимал должность замгубернатора Ямало-Ненецкого АО.

Обновлено, 13.09.2024, 20:37: В пресс-службе Тюменской областной думы сообщили, что Фуат Сайфитдинов не получал травм. «Сегодня Фуат Ганеевич проводил заседание конкурсной комиссии по формированию кадрового резерва, гипса на нем не было», — рассказали корреспонденту.

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Глава Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов вызвал удивление среди коллег, появившись на открывающем заседании осенней сессии с гипсом на мизинце. Об этом URA.RU сообщили собеседники в ямальском политистеблишменте. «Дело в том, что Фуат Ганеевич накануне работал на выездном мероприятии с ветеранами, где оступился и получил перелом. Однако больничный брать не стал и на работу вышел по расписанию», — рассказали агентству собеседники. Спикеру Тюменской областной думы 74 года. Он входил в первый, четвертый, пятый и шестой созывы областного парламента, а в 2022 году стал председателем. В начале 2000-х он занимал должность замгубернатора Ямало-Ненецкого АО. Обновлено, 13.09.2024, 20:37: В пресс-службе Тюменской областной думы сообщили, что Фуат Сайфитдинов не получал травм. «Сегодня Фуат Ганеевич проводил заседание конкурсной комиссии по формированию кадрового резерва, гипса на нем не было», — рассказали корреспонденту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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