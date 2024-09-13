На выпуск муксуна в реки «тюменской матрешки» потрачено 422,5 миллиона рублей

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Реки «тюменской матрешки» пополнились 21 миллионом мальков муксуна
Реки «тюменской матрешки» пополнились 21 миллионом мальков муксуна Фото:

АО «Транснефть — Сибирь» потратило 422,5 миллиона рублей на разведение и выпуск мальков муксуна в реки ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Всего в воды «тюменской матрешки» отправился 21 миллион этих мальков, сообщила компания.

«Всего в реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного района… в течение летнего периода было выпущено 24,7 миллионов мальков муксуна, осетра сибирского, нельмы. Финансирование экологического проекта составило 422,5 миллиона рублей», — сообщила пресс-служба акционерного общества. При этом, мальков муксуна больше всего — 21 миллион.

Их средняя навеска составляла около 1,5 грамма. Такой показатель позволяет обеспечить хорошую выживаемость рыбы в естественной среде.

Ранее URA.RU писало, что компании ТЭК, действующие на Ямале, также оказывают помощь в зарыблении местных водоемов. Водные биоресурсы ЯНАО признаны одними из самых важных и ценных.

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АО «Транснефть — Сибирь» потратило 422,5 миллиона рублей на разведение и выпуск мальков муксуна в реки ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Всего в воды «тюменской матрешки» отправился 21 миллион этих мальков, сообщила компания. «Всего в реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного района… в течение летнего периода было выпущено 24,7 миллионов мальков муксуна, осетра сибирского, нельмы. Финансирование экологического проекта составило 422,5 миллиона рублей», — сообщила пресс-служба акционерного общества. При этом, мальков муксуна больше всего — 21 миллион. Их средняя навеска составляла около 1,5 грамма. Такой показатель позволяет обеспечить хорошую выживаемость рыбы в естественной среде. Ранее URA.RU писало, что компании ТЭК, действующие на Ямале, также оказывают помощь в зарыблении местных водоемов. Водные биоресурсы ЯНАО признаны одними из самых важных и ценных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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