Набиуллина: необходимо вернуть инфляцию к 4%

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ПМЭФ-2015. Итоговые (обработанные). Санкт-Петербург, портрет, набиуллина эльвира
Набиуллина заявила о необходимости возвращения 4% инфляции Фото:

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула необходимость возвращения инфляции к целевому уровню в 4% в следующем году. Для достижения этой цели ЦБ готов поддерживать жесткую денежно-кредитную политику и при необходимости продолжать повышение ключевой ставки.

«Мы считаем необходимым вернуть инфляцию к 4% в следующем году. Для этого мы готовы сохранять денежно-кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется, — заявила Набиуллина на пресс-конференции банка. Она дополнила, что в ЦБ готовы повышать ключевую ставку и дальше.

Эльвира Набиуллина объяснила важность достижения и поддержания низкой инфляции для защиты сбережений и доходов граждан, доступности долгосрочных кредитов, стабильности национальной валюты и контроля над ценами. В случае согласия с более высокими темпами инфляции, по ее словам, возрастут риски ухода инфляции в двузначную зону, что сделает ее контроль более сложным и затратным для общества.

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула необходимость возвращения инфляции к целевому уровню в 4% в следующем году. Для достижения этой цели ЦБ готов поддерживать жесткую денежно-кредитную политику и при необходимости продолжать повышение ключевой ставки. «Мы считаем необходимым вернуть инфляцию к 4% в следующем году. Для этого мы готовы сохранять денежно-кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется, — заявила Набиуллина на пресс-конференции банка. Она дополнила, что в ЦБ готовы повышать ключевую ставку и дальше. Эльвира Набиуллина объяснила важность достижения и поддержания низкой инфляции для защиты сбережений и доходов граждан, доступности долгосрочных кредитов, стабильности национальной валюты и контроля над ценами. В случае согласия с более высокими темпами инфляции, по ее словам, возрастут риски ухода инфляции в двузначную зону, что сделает ее контроль более сложным и затратным для общества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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