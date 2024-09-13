Набиуллина: необходимо вернуть инфляцию к 4%

13 сентября 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Набиуллина заявила о необходимости возвращения 4% инфляции Фото: Александр Мамаев © URA.RU Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула необходимость возвращения инфляции к целевому уровню в 4% в следующем году. Для достижения этой цели ЦБ готов поддерживать жесткую денежно-кредитную политику и при необходимости продолжать повышение ключевой ставки. «Мы считаем необходимым вернуть инфляцию к 4% в следующем году. Для этого мы готовы сохранять денежно-кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется, — заявила Набиуллина на пресс-конференции банка. Она дополнила, что в ЦБ готовы повышать ключевую ставку и дальше. Эльвира Набиуллина объяснила важность достижения и поддержания низкой инфляции для защиты сбережений и доходов граждан, доступности долгосрочных кредитов, стабильности национальной валюты и контроля над ценами. В случае согласия с более высокими темпами инфляции, по ее словам, возрастут риски ухода инфляции в двузначную зону, что сделает ее контроль более сложным и затратным для общества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула необходимость возвращения инфляции к целевому уровню в 4% в следующем году. Для достижения этой цели ЦБ готов поддерживать жесткую денежно-кредитную политику и при необходимости продолжать повышение ключевой ставки. «Мы считаем необходимым вернуть инфляцию к 4% в следующем году. Для этого мы готовы сохранять денежно-кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется, — заявила Набиуллина на пресс-конференции банка. Она дополнила, что в ЦБ готовы повышать ключевую ставку и дальше. Эльвира Набиуллина объяснила важность достижения и поддержания низкой инфляции для защиты сбережений и доходов граждан, доступности долгосрочных кредитов, стабильности национальной валюты и контроля над ценами. В случае согласия с более высокими темпами инфляции, по ее словам, возрастут риски ухода инфляции в двузначную зону, что сделает ее контроль более сложным и затратным для общества.