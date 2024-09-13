Истребитель МиГ-29 установят в патриотическом сквере Ноябрьска

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Первый полет истребителя состоялся в 1977 году
Первый полет истребителя состоялся в 1977 году Фото:

Рабочие в ноябрьском сквере Защитника Отечества устанавливают истребитель МиГ-29. Об этом редакции URA.RU стало известно из сообщения главы муниципалитета. 

«Один из экспонатов в сквере Защитников Отечества — самолет МиГ-29. Первый полет этого легкого истребителя состоялся еще в 1977 году, и он по-прежнему эксплуатируется в десятках стран мира», — сообщил глава города Ноябрьска Алексей Романов в своем telegram-канале.

На данный момент рабочие устанавливают в сквере воздушное судно на постамент. В планах на месте также оборудовать тематический автобусный павильон.

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Рабочие в ноябрьском сквере Защитника Отечества устанавливают истребитель МиГ-29. Об этом редакции URA.RU стало известно из сообщения главы муниципалитета.  «Один из экспонатов в сквере Защитников Отечества — самолет МиГ-29. Первый полет этого легкого истребителя состоялся еще в 1977 году, и он по-прежнему эксплуатируется в десятках стран мира», — сообщил глава города Ноябрьска Алексей Романов в своем telegram-канале. На данный момент рабочие устанавливают в сквере воздушное судно на постамент. В планах на месте также оборудовать тематический автобусный павильон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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