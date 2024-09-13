Суд отказался арестовать арестовывать поставщика Минобороны Михайлова

Суд отказался арестовывать поставщика Минобороны Дениса Михайлова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд отказался арестовать поставщика средств для нужд Минобороны Дениса Михайлова
Суд отказался арестовать поставщика средств для нужд Минобороны Дениса Михайлова Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Санкт-Петербургский суд отклонил ходатайство об аресте Дениса Михайлова, поставщика бытовой химии и чистящих средств для Министерства обороны РФ, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«В соответствующем ходатайстве было отказано». — говорится в публикации канала. Следствие утверждает, что Михайлов, работая с государственными контрактами на сумму 115 миллионов рублей, заключенными с АО «Военторг», завысил стоимость сырья и материалов, чем причинил ущерб на сумму свыше 20 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Денис Михайлов задержан Следственным кометом РФ по подозрению в мошенничестве во время поставок имущества для нужд Минобороны. По данным следствия, он завышал цены на сырье.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Санкт-Петербургский суд отклонил ходатайство об аресте Дениса Михайлова, поставщика бытовой химии и чистящих средств для Министерства обороны РФ, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «В соответствующем ходатайстве было отказано». — говорится в публикации канала. Следствие утверждает, что Михайлов, работая с государственными контрактами на сумму 115 миллионов рублей, заключенными с АО «Военторг», завысил стоимость сырья и материалов, чем причинил ущерб на сумму свыше 20 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что Денис Михайлов задержан Следственным кометом РФ по подозрению в мошенничестве во время поставок имущества для нужд Минобороны. По данным следствия, он завышал цены на сырье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...