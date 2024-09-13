Суд отказался арестовать арестовывать поставщика Минобороны Михайлова

Санкт-Петербургский суд отклонил ходатайство об аресте Дениса Михайлова, поставщика бытовой химии и чистящих средств для Министерства обороны РФ, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«В соответствующем ходатайстве было отказано». — говорится в публикации канала. Следствие утверждает, что Михайлов, работая с государственными контрактами на сумму 115 миллионов рублей, заключенными с АО «Военторг», завысил стоимость сырья и материалов, чем причинил ущерб на сумму свыше 20 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что Денис Михайлов задержан Следственным кометом РФ по подозрению в мошенничестве во время поставок имущества для нужд Минобороны. По данным следствия, он завышал цены на сырье.
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