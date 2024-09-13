Политика Путин потребовал у Лаврова срочный доклад на Совбезе 13 сентября 2024 в 15:56 Размер текста - 17 + Владимир Путин запросил срочный доклад у Сергея Лаврова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания Совета Безопасности потребовал от министра иностранных дел Сергея Лаврова срочный доклад. Требование касалось последних зарубежных контактов российской дипломатии. «Попросим Сергея Викторовича рассказать нам о его последних контактах с зарубежными коллегами», — сказал Путин в ходе оперативного совещания с Советом безопасности, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Обсуждение внешнеполитических вопросов стало ключевой темой совещания. На повестке дня оперативного совещания оказались актуальные вопросы, связанные с деятельностью Министерства иностранных дел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания Совета Безопасности потребовал от министра иностранных дел Сергея Лаврова срочный доклад. Требование касалось последних зарубежных контактов российской дипломатии. «Попросим Сергея Викторовича рассказать нам о его последних контактах с зарубежными коллегами», — сказал Путин в ходе оперативного совещания с Советом безопасности, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Обсуждение внешнеполитических вопросов стало ключевой темой совещания. На повестке дня оперативного совещания оказались актуальные вопросы, связанные с деятельностью Министерства иностранных дел. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям