Путин потребовал у Лаврова срочный доклад на Совбезе

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания Совета Безопасности потребовал от министра иностранных дел Сергея Лаврова срочный доклад. Требование касалось последних зарубежных контактов российской дипломатии.
«Попросим Сергея Викторовича рассказать нам о его последних контактах с зарубежными коллегами», — сказал Путин в ходе оперативного совещания с Советом безопасности, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Обсуждение внешнеполитических вопросов стало ключевой темой совещания. На повестке дня оперативного совещания оказались актуальные вопросы, связанные с деятельностью Министерства иностранных дел.
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