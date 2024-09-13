Путин потребовал у Лаврова срочный доклад на Совбезе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин запросил срочный доклад у Сергея Лаврова Фото:

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания Совета Безопасности потребовал от министра иностранных дел Сергея Лаврова срочный доклад. Требование касалось последних зарубежных контактов российской дипломатии.

«Попросим Сергея Викторовича рассказать нам о его последних контактах с зарубежными коллегами», — сказал Путин в ходе оперативного совещания с Советом безопасности, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Обсуждение внешнеполитических вопросов стало ключевой темой совещания. На повестке дня оперативного совещания оказались актуальные вопросы, связанные с деятельностью Министерства иностранных дел.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания Совета Безопасности потребовал от министра иностранных дел Сергея Лаврова срочный доклад. Требование касалось последних зарубежных контактов российской дипломатии. «Попросим Сергея Викторовича рассказать нам о его последних контактах с зарубежными коллегами», — сказал Путин в ходе оперативного совещания с Советом безопасности, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Обсуждение внешнеполитических вопросов стало ключевой темой совещания. На повестке дня оперативного совещания оказались актуальные вопросы, связанные с деятельностью Министерства иностранных дел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...