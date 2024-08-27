В Екатеринбурге ищут банщика на зарплату полмиллиона рублей

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Пермские термы, ул. Героев Хасана, д. 42В. Пермь , веник, баня, сауна, растения, зелень, банщик
Кроме парения в обязанности банщика входит массаж Фото:

В Екатеринбурге оздоровительный комплекс «Чапаевские бани» ищет банщика, ему готовы платить до полумиллиона рублей. Информация о вакансии появилась на сайте hh.ru.

«Ищем позитивных мастеров пара, банщиц, банщиков. Предлагаем заработную плату по договоренности (в вакансии указана сумма от 100 до 500 тысяч рублей прим. ред.)», — говорится в описании. От кандидата ждут опыт работы не менее одного года, тем не менее, организация обеспечит бесплатное обучение.

В обязанности банщика входят подача пара в парную, парение вениками в бане. Также, при наличии медицинского образования, кандидатам придется выполнять массаж и spa-процедуры. Работникам предоставляют бесплатное парковочное место и униформу

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В Екатеринбурге оздоровительный комплекс «Чапаевские бани» ищет банщика, ему готовы платить до полумиллиона рублей. Информация о вакансии появилась на сайте hh.ru. «Ищем позитивных мастеров пара, банщиц, банщиков. Предлагаем заработную плату по договоренности (в вакансии указана сумма от 100 до 500 тысяч рублей прим. ред.)», — говорится в описании. От кандидата ждут опыт работы не менее одного года, тем не менее, организация обеспечит бесплатное обучение. В обязанности банщика входят подача пара в парную, парение вениками в бане. Также, при наличии медицинского образования, кандидатам придется выполнять массаж и spa-процедуры. Работникам предоставляют бесплатное парковочное место и униформу
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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