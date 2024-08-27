В Екатеринбурге ищут банщика на зарплату полмиллиона рублей

В Екатеринбурге оздоровительный комплекс «Чапаевские бани» ищет банщика, ему готовы платить до полумиллиона рублей. Информация о вакансии появилась на сайте hh.ru.
«Ищем позитивных мастеров пара, банщиц, банщиков. Предлагаем заработную плату по договоренности (в вакансии указана сумма от 100 до 500 тысяч рублей прим. ред.)», — говорится в описании. От кандидата ждут опыт работы не менее одного года, тем не менее, организация обеспечит бесплатное обучение.
В обязанности банщика входят подача пара в парную, парение вениками в бане. Также, при наличии медицинского образования, кандидатам придется выполнять массаж и spa-процедуры. Работникам предоставляют бесплатное парковочное место и униформу
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!