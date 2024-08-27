Общество Работа В Екатеринбурге ищут банщика на зарплату полмиллиона рублей 27 августа 2024 в 23:02 Размер текста - 17 + Кроме парения в обязанности банщика входит массаж Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге оздоровительный комплекс «Чапаевские бани» ищет банщика, ему готовы платить до полумиллиона рублей. Информация о вакансии появилась на сайте hh.ru. «Ищем позитивных мастеров пара, банщиц, банщиков. Предлагаем заработную плату по договоренности (в вакансии указана сумма от 100 до 500 тысяч рублей прим. ред.)», — говорится в описании. От кандидата ждут опыт работы не менее одного года, тем не менее, организация обеспечит бесплатное обучение. В обязанности банщика входят подача пара в парную, парение вениками в бане. Также, при наличии медицинского образования, кандидатам придется выполнять массаж и spa-процедуры. Работникам предоставляют бесплатное парковочное место и униформу Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге оздоровительный комплекс «Чапаевские бани» ищет банщика, ему готовы платить до полумиллиона рублей. Информация о вакансии появилась на сайте hh.ru. «Ищем позитивных мастеров пара, банщиц, банщиков. Предлагаем заработную плату по договоренности (в вакансии указана сумма от 100 до 500 тысяч рублей прим. ред.)», — говорится в описании. От кандидата ждут опыт работы не менее одного года, тем не менее, организация обеспечит бесплатное обучение. В обязанности банщика входят подача пара в парную, парение вениками в бане. Также, при наличии медицинского образования, кандидатам придется выполнять массаж и spa-процедуры. Работникам предоставляют бесплатное парковочное место и униформу {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям