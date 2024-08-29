Дипломаты ЕС заявили, что у них нет полномочий разрешать ВСУ бить вглубь РФ

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Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, флаг евросоюза, флаг ес, флаг европейского союза
Главы МИД стран ЕС заявили об отсутствии полномочий для снятия ограничений ударов по РФ Фото:

Некоторые главы министерств иностранных дел Евросоюза заявили, что у них нет мандатов для разрешения ВСУ наносить удары вглубь РФ. Об этом заявил глава дипведомства Венгрии Петер Сийярто.

«Ряд глав стран ЕС на встрече в брюсселе заявили, что у них нет мандата разрешать ВСУ бить вглубь РФ, несмотря на давление [главы евродипломатии Жозепа] Борреля», — сказал Сийярто. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Боррель заявил, что снятие ограничений для ударов Киева по России неизбежны. Также он заявил о необходимости оккупации российских территорий, пишет MK.RU.

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Некоторые главы министерств иностранных дел Евросоюза заявили, что у них нет мандатов для разрешения ВСУ наносить удары вглубь РФ. Об этом заявил глава дипведомства Венгрии Петер Сийярто. «Ряд глав стран ЕС на встрече в брюсселе заявили, что у них нет мандата разрешать ВСУ бить вглубь РФ, несмотря на давление [главы евродипломатии Жозепа] Борреля», — сказал Сийярто. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Боррель заявил, что снятие ограничений для ударов Киева по России неизбежны. Также он заявил о необходимости оккупации российских территорий, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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