Дипломаты ЕС заявили, что у них нет полномочий разрешать ВСУ бить вглубь РФ

Главы МИД стран ЕС заявили об отсутствии полномочий для снятия ограничений ударов по РФ
Некоторые главы министерств иностранных дел Евросоюза заявили, что у них нет мандатов для разрешения ВСУ наносить удары вглубь РФ. Об этом заявил глава дипведомства Венгрии Петер Сийярто.
«Ряд глав стран ЕС на встрече в брюсселе заявили, что у них нет мандата разрешать ВСУ бить вглубь РФ, несмотря на давление [главы евродипломатии Жозепа] Борреля», — сказал Сийярто. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Боррель заявил, что снятие ограничений для ударов Киева по России неизбежны. Также он заявил о необходимости оккупации российских территорий, пишет
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