Дипломаты ЕС заявили, что у них нет полномочий разрешать ВСУ бить вглубь РФ

29 августа 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Главы МИД стран ЕС заявили об отсутствии полномочий для снятия ограничений ударов по РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU Некоторые главы министерств иностранных дел Евросоюза заявили, что у них нет мандатов для разрешения ВСУ наносить удары вглубь РФ. Об этом заявил глава дипведомства Венгрии Петер Сийярто. «Ряд глав стран ЕС на встрече в брюсселе заявили, что у них нет мандата разрешать ВСУ бить вглубь РФ, несмотря на давление [главы евродипломатии Жозепа] Борреля», — сказал Сийярто. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Боррель заявил, что снятие ограничений для ударов Киева по России неизбежны. Также он заявил о необходимости оккупации российских территорий, пишет MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые главы министерств иностранных дел Евросоюза заявили, что у них нет мандатов для разрешения ВСУ наносить удары вглубь РФ. Об этом заявил глава дипведомства Венгрии Петер Сийярто. «Ряд глав стран ЕС на встрече в брюсселе заявили, что у них нет мандата разрешать ВСУ бить вглубь РФ, несмотря на давление [главы евродипломатии Жозепа] Борреля», — сказал Сийярто. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Боррель заявил, что снятие ограничений для ударов Киева по России неизбежны. Также он заявил о необходимости оккупации российских территорий, пишет MK.RU.