Спикер заксо Бабушкина приехала открыть самую дорогую школу Екатеринбурга. Фото

29 августа 2024 в 20:42 Размер текста - 17 +

Людмила Бабушкина наградила грамотами лучших педагогов Фото: Илья Московец © URA.RU Спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина приехала на открытие Губернаторского лицей в Солнечном районе Екатеринбурга, на который власти потратили миллиарды рублей. Учреждение, рассчитанное на 1,2 тысячи учеников, оснащено блоком дополнительного образования, модульными спортзалами, скалодромом и медиацентром, что делает его одним из самых передовых в регионе, рассказала Бабушкина в своем telegram-канале. «Это современное, технологичное и просто красивое учебное заведение, которое вобрало в себя лучшие практики общего образования. Уверена, что за такое великолепное учебное заведение жители Екатеринбурга выразят губернатору слова благодарности», — поделилась впечатлениями Людмила Бабушкина. В рамках областного августовского педагогического совещания Бабушкина подчеркнула значимость миссии учителя в современном мире и необходимость обеспечения педагогам достойного уровня жизни. Она также отметила важность принятого в 2013 году Закона об образовании, который позволяет осуществлять выплаты учителям с федеральными званиями и званием «Заслуженный учитель Свердловской области». В новом учебном году за парты сядут более 570 тысяч учеников Свердловской области, из которых более 50 тысяч — первоклассники. Спикер заксо также сообщила о планах открытия семи новых школ и капитальном ремонте 16-ти учреждений в регионе. В ходе совещания Бабушкина вручила почетные грамоты и благодарственные письма заслуженным педагогам, подчеркивая их вклад в развитие образования и спорта. Лицей прозвали губернаторским из-за того, что глава Свердловской области Евгений Куйвашев приложил значительные усилия для выделения федеральных денег. На объект потратили 3,2 миллиарда рублей. Это единственная не-частная школа города, которая подчиняется минобру, а не горадминистрации. telegram-канал Людмилы Бабушкиной Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина приехала на открытие Губернаторского лицей в Солнечном районе Екатеринбурга, на который власти потратили миллиарды рублей. Учреждение, рассчитанное на 1,2 тысячи учеников, оснащено блоком дополнительного образования, модульными спортзалами, скалодромом и медиацентром, что делает его одним из самых передовых в регионе, рассказала Бабушкина в своем telegram-канале. «Это современное, технологичное и просто красивое учебное заведение, которое вобрало в себя лучшие практики общего образования. Уверена, что за такое великолепное учебное заведение жители Екатеринбурга выразят губернатору слова благодарности», — поделилась впечатлениями Людмила Бабушкина. В рамках областного августовского педагогического совещания Бабушкина подчеркнула значимость миссии учителя в современном мире и необходимость обеспечения педагогам достойного уровня жизни. Она также отметила важность принятого в 2013 году Закона об образовании, который позволяет осуществлять выплаты учителям с федеральными званиями и званием «Заслуженный учитель Свердловской области». В новом учебном году за парты сядут более 570 тысяч учеников Свердловской области, из которых более 50 тысяч — первоклассники. Спикер заксо также сообщила о планах открытия семи новых школ и капитальном ремонте 16-ти учреждений в регионе. В ходе совещания Бабушкина вручила почетные грамоты и благодарственные письма заслуженным педагогам, подчеркивая их вклад в развитие образования и спорта. Лицей прозвали губернаторским из-за того, что глава Свердловской области Евгений Куйвашев приложил значительные усилия для выделения федеральных денег. На объект потратили 3,2 миллиарда рублей. Это единственная не-частная школа города, которая подчиняется минобру, а не горадминистрации.