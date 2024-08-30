Глава белгородского села пострадал от украинского дрона

Глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев пострадал от удара украинского FPV-дрона, который поразил его автомобиль во время обследования села Петровка. Его доставили в больницу с травмой и осколочными ранениями. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Глава Малиновского сельского поселения Старцев Игорь Юрьевич, выехавший на обследование села Петровка после сбросов взрывных устройств с беспилотника, сам подвергся атаке FPV-дрона», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что дрон ударил в боковую часть автомобиля Старцева.
Глава сельского поселения получил минно-взрывную травму и осколочные ранения предплечий, рук, живота и головы. Скорая помощь доставила его в городскую больницу №2 Белгорода, заключил Гладков.
Украинские беспилотники 30 августа нанесли удары по трем населенным пунктам в Белгородской области. В хуторе Церковный дрон уничтожил легковой автомобиль, в селе Грузское повреждена хозпостройка и газопровод, в Графовке пострадали окна и кровля двух домов, пробит тент «Газели». Аварийные бригады устраняют последствия.
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