Турбаза в ЯНАО стала помехой на землях культурного наследия

Власти ЯНАО требуют снести постройки с родовой земли семьи КМНС
© Служба новостей «URA.RU»
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Предки Андрея Ребась жили на его земле около двухсот лет
Предки Андрея Ребась жили на его земле около двухсот лет Фото:

Житель Шурышкарского района ЯНАО Андрей Ребась, представитель народа хантов, столкнулся с судебными разбирательствами, после того как решил построить небольшую туристическую базу для рыбалки на месте старой деревни предков. Как оказалось, этот участок был признан землями культурного наследия и теперь окружной департамент природных ресурсов через суд требует снести постройки, сообщил Ребась URA.RU.

«Тут когда-то была деревня моих предков, вот родителей дом был, когда живые были. В 2000 году старый дом разобрали и построили новый», — рассказал Ребась.

Мужчина также показал места, где когда-то находились пекарня и большой семейный амбар — на их месте остались элементы водостока. Мужчина представил священную  избу, где хранятся сакральные вещи, и указал на место, где ранее располагался родовой лабаз. Также, здесь стоит дом, построенный на месте родительского, в котором проживает сам хозяин. С давних времен его семья проводила на этих территориях священные обряды, а род обитал здесь около двухсот лет.

Теперь, на месте старых сооружений появились избы, выполненные в стиле традиционных родовых строений. Сюда приезжают любители северной рыбалки и те, кто стремится окунуться в быт коренных народов севера.

Андрей Ребась построил новые избы на месте, где жили его предки
Андрей Ребась построил новые избы на месте, где жили его предки
Фото:

Недавно гостями турбазы стали блогеры популярного YouTube-канала. В своем видеообзоре они рассказали об отдыхе и рыбалке на турбазе, а также показали изнутри избушку, в которой жили.

«Это дом для гостей базы, чтобы они чувствовали себя в национальном колорите и погрузились в него с головой. Все сделано вручную, все в шкурах оленя, везде национальная самодельная атрибутика, рог овцебыка в качестве вешалки, бубен. В углу располагается небольшая кухонька, плитка, электричество работает от бензогенератора», — рассказали гости. 

Согласно законодательству, все строительные мероприятия, проводимые на территории, которая признана объектом культурного наследия, должны быть согласованы с соответствующими контрольными органами. Тем не менее, Андрей Ребась заявляет, что он не получал надлежащего уведомления о статусе земельного участка.

«Тут пол-лопаты копнешь — дальше глина. Ничего такого нету. Землю культурного наследия поставили в 2017 году не спросив ни нас, ни наш род», — сообщил Ребась.

Окружной департамент природы подал иск в суд Шурышкарского района с требованием освобождения самовольно занятых земель. Мужчина обратился за помощью к сенатору от ЯНАО в Совете Федерации Григорию Ледкову, а также подал встречный иск, в котором попросил обязать департамент природных ресурсов и экологии заключить договор аренды земельного участка.

Ответ сенатора ЯНАО Григория Ледкова
Ответ сенатора ЯНАО Григория Ледкова
Фото:

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в окружной департамент природных ресурсов, где пояснили, что законное использование лесных территорий, включая размещение на этих землях зданий и сооружений, требует получения специальных документов, предусмотренных законодательством. В случае отсутствия таких документов использование лесного участка считается нелегальным. Представители департамента сообщили, что им не известно, была ли предложена Андрею Ребась какая-либо компенсация, взамен сноса турбазы. 

Территория, которая является родовым владением семьи Андрея Ребась, расположена в Шурышкарском районе и охватывает зону археологических исследований объекта «Юган-Горт 6». В ходе археологических работ были уточнены периметры данного памятника, определена степень его сохранности и характеристики культурного слоя.

Ранее URA.RU рассказало, что жители поселка в ЯНАО столкнулись с подобной проблемой. После передачи поселка Харп из состава Приуральского района в состав городского округа Лабытнанги, участки, которые они возделывали десятки лет, в одночасье оказались «самозахваченными», а дачные домики на них — «незаконными постройками», которые подлежат сносу.

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Житель Шурышкарского района ЯНАО Андрей Ребась, представитель народа хантов, столкнулся с судебными разбирательствами, после того как решил построить небольшую туристическую базу для рыбалки на месте старой деревни предков. Как оказалось, этот участок был признан землями культурного наследия и теперь окружной департамент природных ресурсов через суд требует снести постройки, сообщил Ребась URA.RU. «Тут когда-то была деревня моих предков, вот родителей дом был, когда живые были. В 2000 году старый дом разобрали и построили новый», — рассказал Ребась. Мужчина также показал места, где когда-то находились пекарня и большой семейный амбар — на их месте остались элементы водостока. Мужчина представил священную  избу, где хранятся сакральные вещи, и указал на место, где ранее располагался родовой лабаз. Также, здесь стоит дом, построенный на месте родительского, в котором проживает сам хозяин. С давних времен его семья проводила на этих территориях священные обряды, а род обитал здесь около двухсот лет. Теперь, на месте старых сооружений появились избы, выполненные в стиле традиционных родовых строений. Сюда приезжают любители северной рыбалки и те, кто стремится окунуться в быт коренных народов севера. Недавно гостями турбазы стали блогеры популярного YouTube-канала. В своем видеообзоре они рассказали об отдыхе и рыбалке на турбазе, а также показали изнутри избушку, в которой жили. Согласно законодательству, все строительные мероприятия, проводимые на территории, которая признана объектом культурного наследия, должны быть согласованы с соответствующими контрольными органами. Тем не менее, Андрей Ребась заявляет, что он не получал надлежащего уведомления о статусе земельного участка. Окружной департамент природы подал иск в суд Шурышкарского района с требованием освобождения самовольно занятых земель. Мужчина обратился за помощью к сенатору от ЯНАО в Совете Федерации Григорию Ледкову, а также подал встречный иск, в котором попросил обязать департамент природных ресурсов и экологии заключить договор аренды земельного участка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в окружной департамент природных ресурсов, где пояснили, что законное использование лесных территорий, включая размещение на этих землях зданий и сооружений, требует получения специальных документов, предусмотренных законодательством. В случае отсутствия таких документов использование лесного участка считается нелегальным. Представители департамента сообщили, что им не известно, была ли предложена Андрею Ребась какая-либо компенсация, взамен сноса турбазы.  Территория, которая является родовым владением семьи Андрея Ребась, расположена в Шурышкарском районе и охватывает зону археологических исследований объекта «Юган-Горт 6». В ходе археологических работ были уточнены периметры данного памятника, определена степень его сохранности и характеристики культурного слоя. Ранее URA.RU рассказало, что жители поселка в ЯНАО столкнулись с подобной проблемой. После передачи поселка Харп из состава Приуральского района в состав городского округа Лабытнанги, участки, которые они возделывали десятки лет, в одночасье оказались «самозахваченными», а дачные домики на них — «незаконными постройками», которые подлежат сносу.
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