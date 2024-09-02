Общество Центр Екатеринбурга заполонили толпы школьников. Фото 02 сентября 2024 в 18:21 Размер текста - 17 + Молодежь толпами отдыхает в центре города Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге завершились праздничные линейки, посвященные Дню знаний, поэтому толпы школьников отправились гулять в центре города. Корреспондент URA.RU запечатлел веселых подростков и то, как они проводят время в преддверии первого учебного дня. На Площади 1905 года можно увидеть веселящихся подростков, которые бурно празднуют начало учебного года. В переходе на улице Вайнера мальчики играют на укулеле и поют песни, а прямо в центре пешеходной улицы молодежь изучает настольные игры за столом. Некоторые молодые парни и девушки фотографируются на фоне здания администрации города. Другие решили ухватить уходящие мгновения тепла и изучают меню на летних верандах кафе. Молодежь играет в настольные игры на улице Вайнера Фото: Илья Московец © URA.RU Ребята развлекают прохожих песнями под укулеле Фото: Илья Московец © URA.RU Некоторые группами фотографируются на память Фото: Илья Московец © URA.RU Подростки в ярких образах отдыхают возле «Пассажа» Фото: Илья Московец © URA.RU Девочки еще не успели снять бантики Фото: Илья Московец © URA.RU На летних верандах сидеть еще не очень холодно Фото: Илья Московец © URA.RU Кто-то из детей предпочитает кататься на самокатах Фото: Илья Московец © URA.RU Кто-то решил не снимая школьную форму, отравиться на прогулку Фото: Илья Московец © URA.RU Ребята решили отдохнуть на газоне Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге завершились праздничные линейки, посвященные Дню знаний, поэтому толпы школьников отправились гулять в центре города. Корреспондент URA.RU запечатлел веселых подростков и то, как они проводят время в преддверии первого учебного дня. На Площади 1905 года можно увидеть веселящихся подростков, которые бурно празднуют начало учебного года. В переходе на улице Вайнера мальчики играют на укулеле и поют песни, а прямо в центре пешеходной улицы молодежь изучает настольные игры за столом. Некоторые молодые парни и девушки фотографируются на фоне здания администрации города. Другие решили ухватить уходящие мгновения тепла и изучают меню на летних верандах кафе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям