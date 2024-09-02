В Екатеринбурге завершились праздничные линейки, посвященные Дню знаний, поэтому толпы школьников отправились гулять в центре города. Корреспондент URA.RU запечатлел веселых подростков и то, как они проводят время в преддверии первого учебного дня.
На Площади 1905 года можно увидеть веселящихся подростков, которые бурно празднуют начало учебного года. В переходе на улице Вайнера мальчики играют на укулеле и поют песни, а прямо в центре пешеходной улицы молодежь изучает настольные игры за столом.
Некоторые молодые парни и девушки фотографируются на фоне здания администрации города. Другие решили ухватить уходящие мгновения тепла и изучают меню на летних верандах кафе.
Молодежь играет в настольные игры на улице Вайнера
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В Екатеринбурге завершились праздничные линейки, посвященные Дню знаний, поэтому толпы школьников отправились гулять в центре города. Корреспондент URA.RU запечатлел веселых подростков и то, как они проводят время в преддверии первого учебного дня. На Площади 1905 года можно увидеть веселящихся подростков, которые бурно празднуют начало учебного года. В переходе на улице Вайнера мальчики играют на укулеле и поют песни, а прямо в центре пешеходной улицы молодежь изучает настольные игры за столом. Некоторые молодые парни и девушки фотографируются на фоне здания администрации города. Другие решили ухватить уходящие мгновения тепла и изучают меню на летних верандах кафе.