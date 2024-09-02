Центр Екатеринбурга заполонили толпы школьников. Фото

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Школьники и студенты на городских улицах в День знаний. Екатеринбург
Молодежь толпами отдыхает в центре города Фото:

В Екатеринбурге завершились праздничные линейки, посвященные Дню знаний, поэтому толпы школьников отправились гулять в центре города. Корреспондент URA.RU запечатлел веселых подростков и то, как они проводят время в преддверии первого учебного дня.

На Площади 1905 года можно увидеть веселящихся подростков, которые бурно празднуют начало учебного года. В переходе на улице Вайнера мальчики играют на укулеле и поют песни, а прямо в центре пешеходной улицы молодежь изучает настольные игры за столом.

Некоторые молодые парни и девушки фотографируются на фоне здания администрации города. Другие решили ухватить уходящие мгновения тепла и изучают меню на летних верандах кафе.

Школьники и студенты на городских улицах в День знаний. Екатеринбург
Молодежь играет в настольные игры на улице Вайнера
Фото:
Школьники и студенты на городских улицах в День знаний. Екатеринбург
Ребята развлекают прохожих песнями под укулеле
Фото:
Школьники и студенты на городских улицах в День знаний. Екатеринбург
Некоторые группами фотографируются на память
Фото:
Школьники и студенты на городских улицах в День знаний. Екатеринбург
Подростки в ярких образах отдыхают возле «Пассажа»
Фото:
Школьники и студенты на городских улицах в День знаний. Екатеринбург
Девочки еще не успели снять бантики
Фото:
Школьники и студенты на городских улицах в День знаний. Екатеринбург
На летних верандах сидеть еще не очень холодно
Фото:
Школьники и студенты на городских улицах в День знаний. Екатеринбург
Кто-то из детей предпочитает кататься на самокатах
Фото:
Школьники и студенты на городских улицах в День знаний. Екатеринбург
Кто-то решил не снимая школьную форму, отравиться на прогулку
Фото:
Школьники и студенты на городских улицах в День знаний. Екатеринбург
Ребята решили отдохнуть на газоне
Фото:
Школьники и студенты на городских улицах в День знаний. Екатеринбург
Фото:

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В Екатеринбурге завершились праздничные линейки, посвященные Дню знаний, поэтому толпы школьников отправились гулять в центре города. Корреспондент URA.RU запечатлел веселых подростков и то, как они проводят время в преддверии первого учебного дня. На Площади 1905 года можно увидеть веселящихся подростков, которые бурно празднуют начало учебного года. В переходе на улице Вайнера мальчики играют на укулеле и поют песни, а прямо в центре пешеходной улицы молодежь изучает настольные игры за столом. Некоторые молодые парни и девушки фотографируются на фоне здания администрации города. Другие решили ухватить уходящие мгновения тепла и изучают меню на летних верандах кафе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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