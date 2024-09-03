Впервые показан убийца 11-летней Насти Якиной: что известно о трагедии в Нижнем Тагиле

МВД: подозреваемый в убийстве 11-летней тагильчанки доставлен на Средний Урал

03 сентября 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Подозреваемого этапировали на Средний Урал Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу В Нижнем Тагиле 3 сентября нашли тело 11-летней Насти Якиной, которую четверо суток искали спасатели и силовики. Ее труп был спрятан в подвале общежития. По подозрению в убийстве в московском аэропорту задержан сосед девочки Владимир Александров, собравшийся на СВО сразу после пропажи ребенка. Сейчас его этапировали в Свердловскую область. Отец ребенка раздавлен горем, так как совсем недавно из жизни ушла и его супруга. URA.RU собрало в один материал все, что известно о громком деле. Что известно о семье Якиных Школьница проживала в общежитии Нижнего Тагила вместе с матерью и отцом Александром, который работает на «Уралвагонзаводе». Мама Насти скончалась чуть больше месяца назад — у нее была онкология. Дочь с отцом жили вдвоем. 31 августа ребенок пропал. Пропажа и поиски девочки О пропавшей школьнице стало известно 1 сентября. Александр вернулся домой с ночной смены на заводе и обнаружил, что девочки нет дома. Он обратился в полицию, где рассказал, что дочь отпросилась у него погулять, но в назначенное время не вернулась. Самостоятельно найти ее не удалось, из-за чего он решил обратиться за помощью. К поиску ребенка подключились спасатели, неравнодушные местные жители и более 100 силовиков. Они осмотрели подвалы, подъезды и колодцы, а по всему городу было размещено порядка 200 ориентировок. В День знаний на торжественные линейки нагрянула полиция. Для расширения круга полномочий следователи возбудили уголовное дело об убийстве. После этого сотрудники полиции стали применять детектор лжи и проверять камеры видеонаблюдения. Первой находкой стал телефон Насти. Одним из предположений было то, что девочка потеряла телефон и, испугавшись реакции отца, решила не возвращаться домой. По второй версии, школьница совершила самоубийство. Ближе к середине дня 3 сентября спасатели из «ЛизаАлерт» приостановили поиски Насти. Через некоторое время стало известно о найденном теле ребенка и задержанном подозреваемом. Тело Насти Якиной обнаружили в подвале Первым, что натолкнуло следователей на верный путь, стали улики, которые указывали на криминальный характер исчезновения девочки. Зацепку в деле обнаружил оперативник Закир Мансумов из 17-го отдела полиции, который проверил камеры и выяснил, что один из соседей вынес из квартиры в сторону подвала дома большой мусорный пакет. Там силовики и нашли тело девочки. Предварительно, на теле были следы удушья. Труп вынесли из подвала в черном мешке и поместили в фургон. Вскоре возле общежития, в котором жила школьница, соседи создали стихийный мемориал. Сейчас люди приносят туда цветы и игрушки. Фото: Сергей Бодров / URA.RU Фото: Сергей Бодров / URA.RU Фото: Сергей Бодров / URA.RU Задержание подозреваемого в убийстве Подозреваемого поймали в одном из аэропортов Москвы, когда он хотел отправиться на спецоперацию. По предварительным данным, мужчина попытался скрыть следы преступления и сбежать от следствия. В его квартире были найдены кровь и волосы, которые могут принадлежать жертве. За расправу с Настей ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, а если следователи докажут, что был факт изнасилования, то он не сможет избежать уголовной ответственности и уехать на СВО. Мужчину этапировали в Свердловскую область. Представитель МВД Ирина Волк опубликовала кадры с задержанным. Что известно о задержанном Владимире Александрове Мужчине примерно 40 лет, родом он из Сибири. Три месяца назад он приехал в Нижний Тагил с СВО, где служил по контракту. Устроился работать на завод и снял комнату в общежитии на улице Юности. В этом же доме жили и Якины, только в другом подъезде. Жильцы общаги единодушно охарактеризовали Александрова как доброго человека, любящего детей. Одна из соседок, к которой он заглядывал частенько на кофе, призналась, что мужчина баловал ее семилетнюю дочь, называл ласковыми словами и носил гостинцы. Позже выяснилось, что подозреваемый уже был судим и признавался в этом знакомым. Кто-то говорит, что Александров сидел за разбой, другие — за изнасилование, третьи считают, что подозреваемый отбывал срок за убийство. Осужденный якобы был амнистирован указом президента как участник СВО. Поэтому никто особо не удивился, когда 31 августа он объявил, что увольняется без отработки и уезжает на фронт. Подозреваемый не был близко знаком с семьей Якиных, однако все же общался с ними. Так, по свидетельствам очевидцев, 30 августа Александров закатил во дворе дома пирушку, жарил шашлыки и выпивал. В этот вечер он поднялся и к отцу Насти и пригласил того поесть с ним мяса. Мужчина отказался, сославшись на то, что уходит в ночную смену (он работал на том же заводе, что и подозреваемый). Таким образом, подозреваемый знал, что девочка будет ночью одна. Более того: в роковой вечер Настя якобы гуляла во дворе и снимала на видео, как пирует Александров. Сыщиками был найден телефон девочки, где обнаружили и эти кадры. Фото: читатель URA.RU Признания отца погибшей Насти Александр рассказал, что хотел бы сам расправиться с предполагаемым преступником, однако понимает, что это невозможно. «Я сам бы хотел расправиться, такие животные не должны жить на белом свете. Ну он там [в колонии] сдохнет. Там с педофилами очень жестко», — сказал убитый горем отец. Кроме того, мужчина признался, что не представляет своей дальнейшей жизни без дочери и супруги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле 3 сентября нашли тело 11-летней Насти Якиной, которую четверо суток искали спасатели и силовики. Ее труп был спрятан в подвале общежития. По подозрению в убийстве в московском аэропорту задержан сосед девочки Владимир Александров, собравшийся на СВО сразу после пропажи ребенка. Сейчас его этапировали в Свердловскую область. Отец ребенка раздавлен горем, так как совсем недавно из жизни ушла и его супруга. URA.RU собрало в один материал все, что известно о громком деле. Школьница проживала в общежитии Нижнего Тагила вместе с матерью и отцом Александром, который работает на «Уралвагонзаводе». Мама Насти скончалась чуть больше месяца назад — у нее была онкология. Дочь с отцом жили вдвоем. 31 августа ребенок пропал. О пропавшей школьнице стало известно 1 сентября. Александр вернулся домой с ночной смены на заводе и обнаружил, что девочки нет дома. Он обратился в полицию, где рассказал, что дочь отпросилась у него погулять, но в назначенное время не вернулась. Самостоятельно найти ее не удалось, из-за чего он решил обратиться за помощью. К поиску ребенка подключились спасатели, неравнодушные местные жители и более 100 силовиков. Они осмотрели подвалы, подъезды и колодцы, а по всему городу было размещено порядка 200 ориентировок. В День знаний на торжественные линейки нагрянула полиция. Для расширения круга полномочий следователи возбудили уголовное дело об убийстве. После этого сотрудники полиции стали применять детектор лжи и проверять камеры видеонаблюдения. Первой находкой стал телефон Насти. Одним из предположений было то, что девочка потеряла телефон и, испугавшись реакции отца, решила не возвращаться домой. По второй версии, школьница совершила самоубийство. Ближе к середине дня 3 сентября спасатели из «ЛизаАлерт» приостановили поиски Насти. Через некоторое время стало известно о найденном теле ребенка и задержанном подозреваемом. Первым, что натолкнуло следователей на верный путь, стали улики, которые указывали на криминальный характер исчезновения девочки. Зацепку в деле обнаружил оперативник Закир Мансумов из 17-го отдела полиции, который проверил камеры и выяснил, что один из соседей вынес из квартиры в сторону подвала дома большой мусорный пакет. Там силовики и нашли тело девочки. Предварительно, на теле были следы удушья. Труп вынесли из подвала в черном мешке и поместили в фургон. Вскоре возле общежития, в котором жила школьница, соседи создали стихийный мемориал. Сейчас люди приносят туда цветы и игрушки. Подозреваемого поймали в одном из аэропортов Москвы, когда он хотел отправиться на спецоперацию. По предварительным данным, мужчина попытался скрыть следы преступления и сбежать от следствия. В его квартире были найдены кровь и волосы, которые могут принадлежать жертве. За расправу с Настей ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, а если следователи докажут, что был факт изнасилования, то он не сможет избежать уголовной ответственности и уехать на СВО. Мужчину этапировали в Свердловскую область. Представитель МВД Ирина Волк опубликовала кадры с задержанным. Мужчине примерно 40 лет, родом он из Сибири. Три месяца назад он приехал в Нижний Тагил с СВО, где служил по контракту. Устроился работать на завод и снял комнату в общежитии на улице Юности. В этом же доме жили и Якины, только в другом подъезде. Жильцы общаги единодушно охарактеризовали Александрова как доброго человека, любящего детей. Одна из соседок, к которой он заглядывал частенько на кофе, призналась, что мужчина баловал ее семилетнюю дочь, называл ласковыми словами и носил гостинцы. Позже выяснилось, что подозреваемый уже был судим и признавался в этом знакомым. Кто-то говорит, что Александров сидел за разбой, другие — за изнасилование, третьи считают, что подозреваемый отбывал срок за убийство. Осужденный якобы был амнистирован указом президента как участник СВО. Поэтому никто особо не удивился, когда 31 августа он объявил, что увольняется без отработки и уезжает на фронт. Подозреваемый не был близко знаком с семьей Якиных, однако все же общался с ними. Так, по свидетельствам очевидцев, 30 августа Александров закатил во дворе дома пирушку, жарил шашлыки и выпивал. В этот вечер он поднялся и к отцу Насти и пригласил того поесть с ним мяса. Мужчина отказался, сославшись на то, что уходит в ночную смену (он работал на том же заводе, что и подозреваемый). Таким образом, подозреваемый знал, что девочка будет ночью одна. Более того: в роковой вечер Настя якобы гуляла во дворе и снимала на видео, как пирует Александров. Сыщиками был найден телефон девочки, где обнаружили и эти кадры. Александр рассказал, что хотел бы сам расправиться с предполагаемым преступником, однако понимает, что это невозможно. «Я сам бы хотел расправиться, такие животные не должны жить на белом свете. Ну он там [в колонии] сдохнет. Там с педофилами очень жестко», — сказал убитый горем отец. Кроме того, мужчина признался, что не представляет своей дальнейшей жизни без дочери и супруги.