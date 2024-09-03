Нес в подвал пакет: как вычислили подозреваемого в убийстве 12-летней Насти Якиной в Тагиле

Подозреваемого в убийстве нижнетагильской школьницы вычислил оперативник

03 сентября 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Оперативник нашел зацепку в деле о нижнетагильской школьнице (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 12-летнюю школьницу На подозреваемого в убийстве в Нижнем Тагиле (Свердловская область) 12-летней Насти Якиной вышел оперативник, который вел работу по поиску девочки. В ходе опроса жителей дома его заинтересовал факт, что в день пропажи школьницы 31 августа один из соседей срочно уехал на СВО. Мужчина оказался ранее судим за педофилию. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал местный житель. «Оперативник приехал, стал подходить к людям во дворе и спрашивать, кто в этот день пил алкоголь. Потом пошел опрашивать жильцов дома. Узнал, что один из них неожиданно уехал на СВО в день пропажи девочки и что он раньше был судим за педофилию. Сразу же заподозрил его, стали по нему работать», — объяснил житель. Оперативником, что вышел на след подозреваемого, оказался старший лейтенант 17-го отдела полиции Нижнего Тагила Закир Мансумов. Позже, проверив камеры видеонаблюдения, сотрудники полиции обнаружили, что подозреваемый несет из квартиры в сторону подвала дома большой мусорный пакет. Там и было найдено тело девочки. Искали школьницу 140 полицейских Нижнего Тагила и волонтеры трех поисковых отрядов. Обнаружили тело девочки лишь на четвертые сутки. Подозреваемый в убийстве Владимир Александров задержан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На подозреваемого в убийстве в Нижнем Тагиле (Свердловская область) 12-летней Насти Якиной вышел оперативник, который вел работу по поиску девочки. В ходе опроса жителей дома его заинтересовал факт, что в день пропажи школьницы 31 августа один из соседей срочно уехал на СВО. Мужчина оказался ранее судим за педофилию. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал местный житель. «Оперативник приехал, стал подходить к людям во дворе и спрашивать, кто в этот день пил алкоголь. Потом пошел опрашивать жильцов дома. Узнал, что один из них неожиданно уехал на СВО в день пропажи девочки и что он раньше был судим за педофилию. Сразу же заподозрил его, стали по нему работать», — объяснил житель. Оперативником, что вышел на след подозреваемого, оказался старший лейтенант 17-го отдела полиции Нижнего Тагила Закир Мансумов. Позже, проверив камеры видеонаблюдения, сотрудники полиции обнаружили, что подозреваемый несет из квартиры в сторону подвала дома большой мусорный пакет. Там и было найдено тело девочки. Искали школьницу 140 полицейских Нижнего Тагила и волонтеры трех поисковых отрядов. Обнаружили тело девочки лишь на четвертые сутки. Подозреваемый в убийстве Владимир Александров задержан.