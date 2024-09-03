Нес в подвал пакет: как вычислили подозреваемого в убийстве 12-летней Насти Якиной в Тагиле

Подозреваемого в убийстве нижнетагильской школьницы вычислил оперативник
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© Служба новостей «URA.RU»
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Оперативник нашел зацепку в деле о нижнетагильской школьнице (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 12-летнюю школьницу

На подозреваемого в убийстве в Нижнем Тагиле (Свердловская область) 12-летней Насти Якиной вышел оперативник, который вел работу по поиску девочки. В ходе опроса жителей дома его заинтересовал факт, что в день пропажи школьницы 31 августа один из соседей срочно уехал на СВО. Мужчина оказался ранее судим за педофилию. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал местный житель.

«Оперативник приехал, стал подходить к людям во дворе и спрашивать, кто в этот день пил алкоголь. Потом пошел опрашивать жильцов дома. Узнал, что один из них неожиданно уехал на СВО в день пропажи девочки и что он раньше был судим за педофилию. Сразу же заподозрил его, стали по нему работать», — объяснил житель. Оперативником, что вышел на след подозреваемого, оказался старший лейтенант 17-го отдела полиции Нижнего Тагила Закир Мансумов.

Позже, проверив камеры видеонаблюдения, сотрудники полиции обнаружили, что подозреваемый несет из квартиры в сторону подвала дома большой мусорный пакет. Там и было найдено тело девочки.

Искали школьницу 140 полицейских Нижнего Тагила и волонтеры трех поисковых отрядов. Обнаружили тело девочки лишь на четвертые сутки. Подозреваемый в убийстве Владимир Александров задержан.

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На подозреваемого в убийстве в Нижнем Тагиле (Свердловская область) 12-летней Насти Якиной вышел оперативник, который вел работу по поиску девочки. В ходе опроса жителей дома его заинтересовал факт, что в день пропажи школьницы 31 августа один из соседей срочно уехал на СВО. Мужчина оказался ранее судим за педофилию. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал местный житель. «Оперативник приехал, стал подходить к людям во дворе и спрашивать, кто в этот день пил алкоголь. Потом пошел опрашивать жильцов дома. Узнал, что один из них неожиданно уехал на СВО в день пропажи девочки и что он раньше был судим за педофилию. Сразу же заподозрил его, стали по нему работать», — объяснил житель. Оперативником, что вышел на след подозреваемого, оказался старший лейтенант 17-го отдела полиции Нижнего Тагила Закир Мансумов. Позже, проверив камеры видеонаблюдения, сотрудники полиции обнаружили, что подозреваемый несет из квартиры в сторону подвала дома большой мусорный пакет. Там и было найдено тело девочки. Искали школьницу 140 полицейских Нижнего Тагила и волонтеры трех поисковых отрядов. Обнаружили тело девочки лишь на четвертые сутки. Подозреваемый в убийстве Владимир Александров задержан.
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