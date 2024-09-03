Задержан подозреваемый по делу об исчезновении школьницы в Нижнем Тагиле

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Кто задержан и в чем именно он подозревается, пока неизвестно Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле бесследно пропала 12-летняя школьница

В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый по делу об исчезновении 12-летней школьницы Насти Якиной. Об этом URA.RU сообщил источник.

Кто именно этот человек, пока не раскрывается. Однако у следствия есть основания полагать, что он причастен к исчезновению ребенка, пояснил собеседник агентства. По одной из версий, это сосед семьи школьницы. В его комнате якобы найдена кровь.

Настя Якина пропала 31 августа, когда ушла гулять и не вернулась. За месяц до этого у девочки от болезни умерла мама. На поиски ребенка были брошены все силы полиции Нижнего Тагила. На данный момент поиски ребенка по неизвестным причинам приостановлены. Подробности, — в сюжете URA.RU.

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В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый по делу об исчезновении 12-летней школьницы Насти Якиной. Об этом URA.RU сообщил источник. Кто именно этот человек, пока не раскрывается. Однако у следствия есть основания полагать, что он причастен к исчезновению ребенка, пояснил собеседник агентства. По одной из версий, это сосед семьи школьницы. В его комнате якобы найдена кровь. Настя Якина пропала 31 августа, когда ушла гулять и не вернулась. За месяц до этого у девочки от болезни умерла мама. На поиски ребенка были брошены все силы полиции Нижнего Тагила. На данный момент поиски ребенка по неизвестным причинам приостановлены. Подробности, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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