Задержан подозреваемый по делу об исчезновении школьницы в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый по делу об исчезновении 12-летней школьницы Насти Якиной. Об этом URA.RU сообщил источник.
Кто именно этот человек, пока не раскрывается. Однако у следствия есть основания полагать, что он причастен к исчезновению ребенка, пояснил собеседник агентства. По одной из версий, это сосед семьи школьницы. В его комнате якобы найдена кровь.
Настя Якина пропала 31 августа, когда ушла гулять и не вернулась. За месяц до этого у девочки от болезни умерла мама. На поиски ребенка были брошены все силы полиции Нижнего Тагила. На данный момент поиски ребенка по неизвестным причинам приостановлены. Подробности, — в сюжете URA.RU.
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