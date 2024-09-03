Задержан подозреваемый по делу об исчезновении школьницы в Нижнем Тагиле

03 сентября 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Кто задержан и в чем именно он подозревается, пока неизвестно Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле бесследно пропала 12-летняя школьница В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый по делу об исчезновении 12-летней школьницы Насти Якиной. Об этом URA.RU сообщил источник. Кто именно этот человек, пока не раскрывается. Однако у следствия есть основания полагать, что он причастен к исчезновению ребенка, пояснил собеседник агентства. По одной из версий, это сосед семьи школьницы. В его комнате якобы найдена кровь. Настя Якина пропала 31 августа, когда ушла гулять и не вернулась. За месяц до этого у девочки от болезни умерла мама. На поиски ребенка были брошены все силы полиции Нижнего Тагила. На данный момент поиски ребенка по неизвестным причинам приостановлены. Подробности, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый по делу об исчезновении 12-летней школьницы Насти Якиной. Об этом URA.RU сообщил источник. Кто именно этот человек, пока не раскрывается. Однако у следствия есть основания полагать, что он причастен к исчезновению ребенка, пояснил собеседник агентства. По одной из версий, это сосед семьи школьницы. В его комнате якобы найдена кровь. Настя Якина пропала 31 августа, когда ушла гулять и не вернулась. За месяц до этого у девочки от болезни умерла мама. На поиски ребенка были брошены все силы полиции Нижнего Тагила. На данный момент поиски ребенка по неизвестным причинам приостановлены. Подробности, — в сюжете URA.RU.