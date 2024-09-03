Появились кадры из квартиры подозреваемого в убийстве тагильской школьницы

В квартире подозреваемого в убийстве в Нижнем Тагиле (Свердловская область) 12-летней Насти Якиной царит беспорядок. На полу разбросаны бумаги, на шкафу виден красный след, похожий на кровь, внутри висит военная форма. Сама квартира опечатана, сообщил с места событий корреспондент URA.RU.
«Там стоит банка пива, на полу лежат какие-то бумаги. На шкафу то ли след от крови, то ли просто пятно красное. Сама дверь опечатана», — отметил корреспондент URA.RU. В шкафу видна военная форма, добавил он.
Школьница ушла на прогулку и не вернулась 31 августа. На ее поиски были направлены 140 полицейских Нижнего Тагила и волонтеры трех поисковых отрядов. На четвертые сутки тело девочки обнаружили в подвале ее дома. Подозреваемый в убийстве задержан. В убийстве подозревают соседа Насти по дому Владимира Александрова.
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