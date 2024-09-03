Появились кадры из квартиры подозреваемого в убийстве тагильской школьницы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом на Уралмаше. Екатеринбург, квартира
Квартира подозреваемого в убийстве нижнетагильской девочки опечатана (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 12-летнюю школьницу

В квартире подозреваемого в убийстве в Нижнем Тагиле (Свердловская область) 12-летней Насти Якиной царит беспорядок. На полу разбросаны бумаги, на шкафу виден красный след, похожий на кровь, внутри висит военная форма. Сама квартира опечатана, сообщил с места событий корреспондент URA.RU.

«Там стоит банка пива, на полу лежат какие-то бумаги. На шкафу то ли след от крови, то ли просто пятно красное. Сама дверь опечатана», — отметил корреспондент URA.RU. В шкафу видна военная форма, добавил он.

Школьница ушла на прогулку и не вернулась 31 августа. На ее поиски были направлены 140 полицейских Нижнего Тагила и волонтеры трех поисковых отрядов. На четвертые сутки тело девочки обнаружили в подвале ее дома. Подозреваемый в убийстве задержан. В убийстве подозревают соседа Насти по дому Владимира Александрова.

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В квартире подозреваемого в убийстве в Нижнем Тагиле (Свердловская область) 12-летней Насти Якиной царит беспорядок. На полу разбросаны бумаги, на шкафу виден красный след, похожий на кровь, внутри висит военная форма. Сама квартира опечатана, сообщил с места событий корреспондент URA.RU. «Там стоит банка пива, на полу лежат какие-то бумаги. На шкафу то ли след от крови, то ли просто пятно красное. Сама дверь опечатана», — отметил корреспондент URA.RU. В шкафу видна военная форма, добавил он. Школьница ушла на прогулку и не вернулась 31 августа. На ее поиски были направлены 140 полицейских Нижнего Тагила и волонтеры трех поисковых отрядов. На четвертые сутки тело девочки обнаружили в подвале ее дома. Подозреваемый в убийстве задержан. В убийстве подозревают соседа Насти по дому Владимира Александрова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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