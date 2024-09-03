Что грозит убийце 12-летней школьницы в Нижнем Тагиле

Убийце 12-летней тагильчанки грозит пожизненное лишение свободы

03 сентября 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Если убийца изнасиловал ребенка, то его не пустят на СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 12-летнюю школьницу За убийство 12-летней школьницы из Нижнего Тагила Насти Якиной подозреваемому в преступлении Владимиру Александрову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Если окажется, что мужчина изнасиловал ребенка, то в зону СВО, куда собирался, он уехать не сможет. Об этом URA.RU рассказал адвокат Георгий Краснов. «Ему грозит наказание по пункту „в“ части второй статьи 105 УК РФ (убийство). Соответственно, пиковая санкция — пожизненное лишение свободы. Если он совершил только убийство, то уехать на СВО сможет. Однако, если преступление сопряжено с изнасилованием, то добавится 131-я статья УК РФ (изнасилование), а на это стоит блок в зону спецоперации», — сообщил Краснов. Девочка пропала 31 августа, ее нашли мертвой на четвертые сутки поисков в подвале общежития на улице Юности. По одной из версий, на теле ребенка были следы удушья, а в квартире Александрова заметили красный след, похожий на кровь. После исчезновения Насти подозреваемый внезапно уволился и заявил, что уезжает на СВО. Мужчину задержали. Подробности о происшествии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За убийство 12-летней школьницы из Нижнего Тагила Насти Якиной подозреваемому в преступлении Владимиру Александрову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Если окажется, что мужчина изнасиловал ребенка, то в зону СВО, куда собирался, он уехать не сможет. Об этом URA.RU рассказал адвокат Георгий Краснов. «Ему грозит наказание по пункту „в“ части второй статьи 105 УК РФ (убийство). Соответственно, пиковая санкция — пожизненное лишение свободы. Если он совершил только убийство, то уехать на СВО сможет. Однако, если преступление сопряжено с изнасилованием, то добавится 131-я статья УК РФ (изнасилование), а на это стоит блок в зону спецоперации», — сообщил Краснов. Девочка пропала 31 августа, ее нашли мертвой на четвертые сутки поисков в подвале общежития на улице Юности. По одной из версий, на теле ребенка были следы удушья, а в квартире Александрова заметили красный след, похожий на кровь. После исчезновения Насти подозреваемый внезапно уволился и заявил, что уезжает на СВО. Мужчину задержали. Подробности о происшествии — в сюжете URA.RU.