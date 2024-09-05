Джонни Депп появился на публике после серьезной операции

Джонни Депп впервые за долгие годы сходил к стоматологу и вылечил зубы. Белоснежную улыбку 61-летнего актера заметили во время его отдыха на Багамах. Об этом рассказал британский таблоид Daily Mail.
«Актер, видимо, перенес серьезную стоматологическую операцию. В баре на Багамах Депп был замечен улыбающимся. демонстрируя более здоровые зубы, чем в прошлых выходах» — пишет британская газета. Также сообщается, что, возможно, записаться к стоматологу Депп решил после прошлогодней критики в социальных сетях. Тогда интернет заполонили фото с красной дорожки Каннского кинофестиваля, где многие поклонники звезды «Пиратов Карибского моря» отметили плохой вид его зубов.
Сами фанаты во многом остались довольны увиденным, написав кучу восторженных комментариев под видео в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России), где впервые и стала заметна новая улыбка Деппа.
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