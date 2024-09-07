Пешеход скончался от полученных травм
В Тюменской области на 1-м километре автодороги между Петелино и Стеклобазой вечером 7 сентября водитель Lada Grantaсбила пешехода. В Госавтоинспекции региона сообщают, что пострадавший погиб от полученных травм.
«Вчера вечером на 1-м километре автодороги Петелино — Заводопетровское — Стеклобаза в Ялуторовском районе автомобилем Lada Granta сбит пешеход. Он погиб. Автомобилем управляла 38-летняя водитель», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пешеход в темное время суток переходил дорогу. На его одежде не было светоотражающих элементов. Обстоятельства ДТП выясняются.
Пешеход переходил трассу в темное время суток
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