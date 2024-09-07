07 сентября 2024
06 сентября 2024

На тюменской трассе легковушка насмерть сбила пешехода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пешеход скончался от полученных травм
Пешеход скончался от полученных травм Фото:

В Тюменской области на 1-м километре автодороги между Петелино и Стеклобазой вечером 7 сентября водитель Lada Grantaсбила пешехода. В Госавтоинспекции региона сообщают, что пострадавший погиб от полученных травм.

«Вчера вечером на 1-м километре автодороги Петелино — Заводопетровское — Стеклобаза в Ялуторовском районе автомобилем Lada Granta сбит пешеход. Он погиб. Автомобилем управляла 38-летняя водитель», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пешеход в темное время суток переходил дорогу. На его одежде не было светоотражающих элементов. Обстоятельства ДТП выясняются.

Пешеход переходил трассу в темное время суток
Пешеход переходил трассу в темное время суток
Фото:

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В Тюменской области на 1-м километре автодороги между Петелино и Стеклобазой вечером 7 сентября водитель Lada Grantaсбила пешехода. В Госавтоинспекции региона сообщают, что пострадавший погиб от полученных травм. «Вчера вечером на 1-м километре автодороги Петелино — Заводопетровское — Стеклобаза в Ялуторовском районе автомобилем Lada Granta сбит пешеход. Он погиб. Автомобилем управляла 38-летняя водитель», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что пешеход в темное время суток переходил дорогу. На его одежде не было светоотражающих элементов. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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