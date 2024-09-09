Более половины жителей Курской области проголосовали на выборах, несмотря на атаки ВСУ

Более половины жителей Курской области проголосовали на выборах губернатора

09 сентября 2024 в 07:56 Размер текста - 17 +

В выборах лидирует врио губернатора региона Алексей Смирнов («Единая Россия»), набрав 65,28% голосов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Более половины жителей Курской области проголосовали на выборах губернатора региона, несмотря на атаки ВСУ. Об этом сообщается в telegram-канале Избирательной комиссии области. «Предварительные результаты выборов губернатора Курской области по итогам обработки 100% протоколов. Явка составила 61,56%. Это 538 117 избирателей», — сообщает ТАСС со ссылкой на telegram-канал избиркома. В Курской области с 28 августа по 5 сентября прошло досрочное голосование. Такое решение власти приняли из-за действующего в регионе режима контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера, отмечает ТАСС. Жители Курской области, эвакуированные после атаки ВСУ, также могли выразить свое мнение на экстерриториальных избирательных участках в других городах России. В выборах лидирует врио губернатора региона Алексей Смирнов («Единая Россия»), набрав 65,28% голосов, передает ТАСС данные ЦИК РФ. Вторжение украинских войск на территорию Курской области произошло 6 августа. На протяжении месяца в регионе идут боевые действия. ВСУ в течение последних суток совершили попытки прорыва на двух участках в курском приграничье. Несмотря на чрезвычайную ситуацию, местные жители активно голосуют на выборах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более половины жителей Курской области проголосовали на выборах губернатора региона, несмотря на атаки ВСУ. Об этом сообщается в telegram-канале Избирательной комиссии области. «Предварительные результаты выборов губернатора Курской области по итогам обработки 100% протоколов. Явка составила 61,56%. Это 538 117 избирателей», — сообщает ТАСС со ссылкой на telegram-канал избиркома. В Курской области с 28 августа по 5 сентября прошло досрочное голосование. Такое решение власти приняли из-за действующего в регионе режима контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера, отмечает ТАСС. Жители Курской области, эвакуированные после атаки ВСУ, также могли выразить свое мнение на экстерриториальных избирательных участках в других городах России. В выборах лидирует врио губернатора региона Алексей Смирнов («Единая Россия»), набрав 65,28% голосов, передает ТАСС данные ЦИК РФ. Вторжение украинских войск на территорию Курской области произошло 6 августа. На протяжении месяца в регионе идут боевые действия. ВСУ в течение последних суток совершили попытки прорыва на двух участках в курском приграничье. Несмотря на чрезвычайную ситуацию, местные жители активно голосуют на выборах.