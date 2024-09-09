Более половины жителей Курской области проголосовали на выборах, несмотря на атаки ВСУ

Более половины жителей Курской области проголосовали на выборах губернатора
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Выборы 2024. Избирательная комиссия в ДК Молодежи Пермь, выборы, избирательная урна, избирательный участок, голосование, пенсионеры, бюллетень
В выборах лидирует врио губернатора региона Алексей Смирнов («Единая Россия»), набрав 65,28% голосов Фото:

Более половины жителей Курской области проголосовали на выборах губернатора региона, несмотря на атаки ВСУ. Об этом сообщается в telegram-канале Избирательной комиссии области.

«Предварительные результаты выборов губернатора Курской области по итогам обработки 100% протоколов. Явка составила 61,56%. Это 538 117 избирателей», — сообщает ТАСС со ссылкой на telegram-канал избиркома.

В Курской области с 28 августа по 5 сентября прошло досрочное голосование. Такое решение власти приняли из-за действующего в регионе режима контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера, отмечает ТАСС. Жители Курской области, эвакуированные после атаки ВСУ, также могли выразить свое мнение на экстерриториальных избирательных участках в других городах России. В выборах лидирует врио губернатора региона Алексей Смирнов («Единая Россия»), набрав 65,28% голосов, передает ТАСС данные ЦИК РФ.

Вторжение украинских войск на территорию Курской области произошло 6 августа. На протяжении месяца в регионе идут боевые действия. ВСУ в течение последних суток совершили попытки прорыва на двух участках в курском приграничье. Несмотря на чрезвычайную ситуацию, местные жители активно голосуют на выборах.

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Более половины жителей Курской области проголосовали на выборах губернатора региона, несмотря на атаки ВСУ. Об этом сообщается в telegram-канале Избирательной комиссии области. «Предварительные результаты выборов губернатора Курской области по итогам обработки 100% протоколов. Явка составила 61,56%. Это 538 117 избирателей», — сообщает ТАСС со ссылкой на telegram-канал избиркома. В Курской области с 28 августа по 5 сентября прошло досрочное голосование. Такое решение власти приняли из-за действующего в регионе режима контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера, отмечает ТАСС. Жители Курской области, эвакуированные после атаки ВСУ, также могли выразить свое мнение на экстерриториальных избирательных участках в других городах России. В выборах лидирует врио губернатора региона Алексей Смирнов («Единая Россия»), набрав 65,28% голосов, передает ТАСС данные ЦИК РФ. Вторжение украинских войск на территорию Курской области произошло 6 августа. На протяжении месяца в регионе идут боевые действия. ВСУ в течение последних суток совершили попытки прорыва на двух участках в курском приграничье. Несмотря на чрезвычайную ситуацию, местные жители активно голосуют на выборах.
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