08 сентября 2024

В Тюмени продолжает расти стоимость бензина

В Тюмени стоимость бензина подорожала больше, чем на рубль
© Служба новостей «URA.RU»
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Бензин подорожал больше, чем на один рубль
Бензин подорожал больше, чем на один рубль Фото:

На тюменских заправках вновь выросла стоимость бензина. Меньше, чем за неделю повышение составило больше одного рубля. Данные о ценах указаны на сервисе Fuelprices.

«Стоимость бензина, Тюмень. Средняя цена топлива АИ-92 — 52 рубля 2 копейки», — указано на сервисе. Такие данные обозначены на 26 августа.

Стоимость аналогичного топлива на тюменских заправках 20 августа составляла 51 рубль. На текущий период цена на бензин марки АИ-95 колеблется в районе 57 рублей 28 копеек. В прошлый анализируемый период, 13 августа его цена находилась в пределах 54 рублей 70 копеек.

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На тюменских заправках вновь выросла стоимость бензина. Меньше, чем за неделю повышение составило больше одного рубля. Данные о ценах указаны на сервисе Fuelprices. «Стоимость бензина, Тюмень. Средняя цена топлива АИ-92 — 52 рубля 2 копейки», — указано на сервисе. Такие данные обозначены на 26 августа. Стоимость аналогичного топлива на тюменских заправках 20 августа составляла 51 рубль. На текущий период цена на бензин марки АИ-95 колеблется в районе 57 рублей 28 копеек. В прошлый анализируемый период, 13 августа его цена находилась в пределах 54 рублей 70 копеек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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