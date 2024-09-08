В Тюмени продолжает расти стоимость бензина

Бензин подорожал больше, чем на один рубль
На тюменских заправках вновь выросла стоимость бензина. Меньше, чем за неделю повышение составило больше одного рубля. Данные о ценах указаны на сервисе Fuelprices.
«Стоимость бензина, Тюмень. Средняя цена топлива АИ-92 — 52 рубля 2 копейки», — указано на сервисе. Такие данные обозначены на 26 августа.
Стоимость аналогичного топлива на тюменских заправках 20 августа составляла 51 рубль. На текущий период цена на бензин марки АИ-95 колеблется в районе 57 рублей 28 копеек. В прошлый анализируемый период, 13 августа его цена находилась в пределах 54 рублей 70 копеек.
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