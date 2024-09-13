Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила информацию ФСБ о подрывной деятельности британских дипломатов в Москве. По ее мнению, действия британских дипломатов вышли за рамки дозволенного и были направлены на нанесение ущерба российскому народу.
«МИД России полностью разделяет оценки ФСБ деятельности „британских как бы дипломатов“», — цитирует ТАСС заявление Захаровой. Она добавила, что действия британского посольства вышли за рамки, установленные Венскими конвенциями.
Ранее сообщалось, что ФСБ России прекратила аккредитацию шести сотрудников политотдела посольства Великобритании в Москве, обвинив их в ведении разведывательно-подрывной деятельности. По мнению спецслужбы, Лондон координирует действия по эскалации международной напряженности, а британское ведомство, отвечающее за Восточную Европу и Центральную Азию, фактически превратилось в спецслужбу, нацеленную на нанесение ущерба России.
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