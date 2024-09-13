Захарова отреагировала на британских шпионов в посольстве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова подтвердила обвинения ФСБ в адрес сотрудников британского посольства Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила информацию ФСБ о подрывной деятельности британских дипломатов в Москве. По ее мнению, действия британских дипломатов вышли за рамки дозволенного и были направлены на нанесение ущерба российскому народу.

«МИД России полностью разделяет оценки ФСБ деятельности „британских как бы дипломатов“», — цитирует ТАСС заявление Захаровой. Она добавила, что действия британского посольства вышли за рамки, установленные Венскими конвенциями.

Ранее сообщалось, что ФСБ России прекратила аккредитацию шести сотрудников политотдела посольства Великобритании в Москве, обвинив их в ведении разведывательно-подрывной деятельности. По мнению спецслужбы, Лондон координирует действия по эскалации международной напряженности, а британское ведомство, отвечающее за Восточную Европу и Центральную Азию, фактически превратилось в спецслужбу, нацеленную на нанесение ущерба России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила информацию ФСБ о подрывной деятельности британских дипломатов в Москве. По ее мнению, действия британских дипломатов вышли за рамки дозволенного и были направлены на нанесение ущерба российскому народу. «МИД России полностью разделяет оценки ФСБ деятельности „британских как бы дипломатов“», — цитирует ТАСС заявление Захаровой. Она добавила, что действия британского посольства вышли за рамки, установленные Венскими конвенциями. Ранее сообщалось, что ФСБ России прекратила аккредитацию шести сотрудников политотдела посольства Великобритании в Москве, обвинив их в ведении разведывательно-подрывной деятельности. По мнению спецслужбы, Лондон координирует действия по эскалации международной напряженности, а британское ведомство, отвечающее за Восточную Европу и Центральную Азию, фактически превратилось в спецслужбу, нацеленную на нанесение ущерба России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...