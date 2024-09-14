14 сентября 2024
13 сентября 2024

В Тюмени возле набережной авто перевернулось на крышу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло в районе тюменской набережной
ДТП произошло в районе тюменской набережной Фото:

В Тюмени около полуночи 15 сентября в районе набережной произошло ДТП. На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсети, один из автомобилей перевернулся на крышу.

«Полночь. Набережная», — передает сообщение очевидца ДТП telegram-канал «ЧС Тюмень». На фото внедорожник лежит на крыше посреди улицы Республики.

Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекцию Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

Информация о пострадавших не уточняется
Информация о пострадавших не уточняется
Фото:

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В Тюмени около полуночи 15 сентября в районе набережной произошло ДТП. На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсети, один из автомобилей перевернулся на крышу. «Полночь. Набережная», — передает сообщение очевидца ДТП telegram-канал «ЧС Тюмень». На фото внедорожник лежит на крыше посреди улицы Республики. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекцию Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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