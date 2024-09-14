ДТП произошло в районе тюменской набережной
В Тюмени около полуночи 15 сентября в районе набережной произошло ДТП. На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсети, один из автомобилей перевернулся на крышу.
«Полночь. Набережная», — передает сообщение очевидца ДТП telegram-канал «ЧС Тюмень». На фото внедорожник лежит на крыше посреди улицы Республики.
Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Госавтоинспекцию Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
Информация о пострадавших не уточняется
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!