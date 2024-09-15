Экс-глава ЦРУ доложил о планах США по уничтожению Черноморского флота

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США собираются уничтожить Черноморский флот в случае использования РФ ядерного оружия
США собираются уничтожить Черноморский флот в случае использования РФ ядерного оружия Фото:

Бывший директор Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус сообщил о планах США по уничтожению Черноморского флота в случае применения Россией тактического ядерного оружия. Об этом он заявил на встрече Ялтинской европейской стратегии.

«В случае использования даже тактического ядерного оружия будет уничтожен Черноморский флот», — сказал Петреус в ходе встречи, его слова передает РБК. Он также отметил, что в настоящее время нет оснований для опасений о тактическом ядерном ударе со стороны России.

Петреус подчеркнул, что его слова о возможном ответном ударе США были высказаны два года назад и носили гипотетический характер. В то же время, по информации Financial Times, западные страны, включая США, Великобританию и Францию, предупреждали Россию о возможных последствиях применения ядерного оружия на Украине.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс упоминал, что два года назад американские власти высказывали опасение из-за якобы возможности использования Россией тактического ядерного оружия в контексте украинского конфликта. Он обсуждал это в ходе встречи с журналистами, организованной Financial Times, отвечая на вопросы о возможной «российской эскалации».

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Бывший директор Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус сообщил о планах США по уничтожению Черноморского флота в случае применения Россией тактического ядерного оружия. Об этом он заявил на встрече Ялтинской европейской стратегии. «В случае использования даже тактического ядерного оружия будет уничтожен Черноморский флот», — сказал Петреус в ходе встречи, его слова передает РБК. Он также отметил, что в настоящее время нет оснований для опасений о тактическом ядерном ударе со стороны России. Петреус подчеркнул, что его слова о возможном ответном ударе США были высказаны два года назад и носили гипотетический характер. В то же время, по информации Financial Times, западные страны, включая США, Великобританию и Францию, предупреждали Россию о возможных последствиях применения ядерного оружия на Украине. Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс упоминал, что два года назад американские власти высказывали опасение из-за якобы возможности использования Россией тактического ядерного оружия в контексте украинского конфликта. Он обсуждал это в ходе встречи с журналистами, организованной Financial Times, отвечая на вопросы о возможной «российской эскалации».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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