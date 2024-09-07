07 сентября 2024

Директор ЦРУ рассказал, когда видел риск ядерного удара РФ

Бернс: США подозревали РФ в намерении применить ядерное оружие в 2022 году
© Служба новостей «URA.RU»
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В Вашингтоне опасались, что Кремль захочет применить ядерное вооружение для достижения своих целей
В Вашингтоне опасались, что Кремль захочет применить ядерное вооружение для достижения своих целей Фото:

Два года назад власти США подозревали Россию в намерении применить ядерное оружие. С таким заявлением выступил глава ЦРУ Уильям Бернс.

«Осенью 2022 года существовал подлинный риск потенциального применения РФ тактического ядерного оружия в связи с конфликтом на Украине», — сказал Уильям Бернс, отвечая на вопросы журналистов о «российской эскалации». Встреча со СМИ была организована Financial Times. Трансляция велась на платформе YouTube.

Ранее CNN сообщал, что Вашингтон начал готовиться к возможному применению Россией ядерного оружия на Украине с конца 2022 года. Перед этим был проведен анализ и получены важные разведданные, пишет RT.

Летом президент РФ Владимир Путин назвал возможным применение ядерного удара в случае, если возникнет угроза территориальной целостности страны. По его словам, причиной пересмотра соответствующей доктрины стали западные разработки по созданию ядерных устройств сверхмалой мощности.

По версии американских журналистов, Британия и США планируют бессрочно продлить договор о ядерном оружии. В российском МИДе настаивают — Москва никому не угрожает применением смертоносного вооружения, передает «Национальна служба новостей».

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Два года назад власти США подозревали Россию в намерении применить ядерное оружие. С таким заявлением выступил глава ЦРУ Уильям Бернс. «Осенью 2022 года существовал подлинный риск потенциального применения РФ тактического ядерного оружия в связи с конфликтом на Украине», — сказал Уильям Бернс, отвечая на вопросы журналистов о «российской эскалации». Встреча со СМИ была организована Financial Times. Трансляция велась на платформе YouTube. Ранее CNN сообщал, что Вашингтон начал готовиться к возможному применению Россией ядерного оружия на Украине с конца 2022 года. Перед этим был проведен анализ и получены важные разведданные, пишет RT. Летом президент РФ Владимир Путин назвал возможным применение ядерного удара в случае, если возникнет угроза территориальной целостности страны. По его словам, причиной пересмотра соответствующей доктрины стали западные разработки по созданию ядерных устройств сверхмалой мощности. По версии американских журналистов, Британия и США планируют бессрочно продлить договор о ядерном оружии. В российском МИДе настаивают — Москва никому не угрожает применением смертоносного вооружения, передает «Национальна служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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