Директор ЦРУ рассказал, когда видел риск ядерного удара РФ

Два года назад власти США подозревали Россию в намерении применить ядерное оружие. С таким заявлением выступил глава ЦРУ Уильям Бернс.
«Осенью 2022 года существовал подлинный риск потенциального применения РФ тактического ядерного оружия в связи с конфликтом на Украине», — сказал Уильям Бернс, отвечая на вопросы журналистов о «российской эскалации». Встреча со СМИ была организована Financial Times. Трансляция велась на платформе YouTube.
Ранее CNN сообщал, что Вашингтон начал готовиться к возможному применению Россией ядерного оружия на Украине с конца 2022 года. Перед этим был проведен анализ и получены важные разведданные, пишет RT.
Летом президент РФ Владимир Путин назвал возможным применение ядерного удара в случае, если возникнет угроза территориальной целостности страны. По его словам, причиной пересмотра соответствующей доктрины стали западные разработки по созданию ядерных устройств сверхмалой мощности.
По версии американских журналистов, Британия и США планируют бессрочно продлить договор о ядерном оружии. В российском МИДе настаивают — Москва никому не угрожает применением смертоносного вооружения, передает «Национальна служба новостей».
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