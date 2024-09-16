Районная администрация в ЯНАО заплатит укушенному мальчику

Администрация Приуральского района (ЯНАО) возместит моральный вред ребенку, пострадавшему от укуса бездомной собаки. Размер компенсации — 15 тысяч рублей, сообщает прокуратура округа.
«Установлено, что в апреле 2024 года безнадзорное животное укусило мальчика за колено, когда он возвращался с прогулки домой», — сообщает надзорное ведомство в Telegram. Поскольку отловом безнадзорных животных должны заниматься органы местного самоуправления, компенсацию причиненного ребенку морального вреда суд постановил взыскать с районной администрации. Размер компенсации — 15 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что администрация Муравленко (ЯНАО) заплатила сто тысяч рублей компенсации ребенку, которого укусила собака. Пострадала девочка.
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