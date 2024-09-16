16 сентября 2024

Районная администрация в ЯНАО заплатит укушенному мальчику

© Служба новостей «URA.RU»
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Собака укусила мальчика за колено
Собака укусила мальчика за колено Фото:

Администрация Приуральского района (ЯНАО) возместит моральный вред ребенку, пострадавшему от укуса бездомной собаки. Размер компенсации — 15 тысяч рублей, сообщает прокуратура округа.

«Установлено, что в апреле 2024 года безнадзорное животное укусило мальчика за колено, когда он возвращался с прогулки домой», — сообщает надзорное ведомство в Telegram. Поскольку отловом безнадзорных животных должны заниматься органы местного самоуправления, компенсацию причиненного ребенку морального вреда суд постановил взыскать с районной администрации. Размер компенсации — 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что администрация Муравленко (ЯНАО) заплатила сто тысяч рублей компенсации ребенку, которого укусила собака. Пострадала девочка. 

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Администрация Приуральского района (ЯНАО) возместит моральный вред ребенку, пострадавшему от укуса бездомной собаки. Размер компенсации — 15 тысяч рублей, сообщает прокуратура округа. «Установлено, что в апреле 2024 года безнадзорное животное укусило мальчика за колено, когда он возвращался с прогулки домой», — сообщает надзорное ведомство в Telegram. Поскольку отловом безнадзорных животных должны заниматься органы местного самоуправления, компенсацию причиненного ребенку морального вреда суд постановил взыскать с районной администрации. Размер компенсации — 15 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что администрация Муравленко (ЯНАО) заплатила сто тысяч рублей компенсации ребенку, которого укусила собака. Пострадала девочка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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