На тюменских заправках подорожал бензин

Топливо подорожало больше, чем на 60 копеек за неделю
На заправках Тюмени подорожал бензин. За неделю топливо марки АИ-95 выросло в цене на 62 копейки. Данные о ценах указаны на сервисе Fuelprices.
«Стоимость бензина, Тюмень. Средняя цена топлива АИ-95 — 57 рублей 90 копеек», — указано на сервисе. Такие данные обозначены на 9 сентября.
В прошлый анализируемый период стоимость топлива этой марки составляла 57 рублей 28 копеек. Бензин АИ-92 держится на отметке в 52 рубля 62 копейки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!