16 сентября 2024

На тюменских заправках подорожал бензин

В Тюмени стоимость бензина подорожала больше, чем на 60 копеек
© Служба новостей «URA.RU»
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Топливо подорожало больше, чем на 60 копеек за неделю
Топливо подорожало больше, чем на 60 копеек за неделю Фото:

На заправках Тюмени подорожал бензин. За неделю топливо марки АИ-95 выросло в цене на 62 копейки. Данные о ценах указаны на сервисе Fuelprices.

«Стоимость бензина, Тюмень. Средняя цена топлива АИ-95 — 57 рублей 90 копеек», — указано на сервисе. Такие данные обозначены на 9 сентября.

В прошлый анализируемый период стоимость топлива этой марки составляла 57 рублей 28 копеек. Бензин АИ-92 держится на отметке в 52 рубля 62 копейки.

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На заправках Тюмени подорожал бензин. За неделю топливо марки АИ-95 выросло в цене на 62 копейки. Данные о ценах указаны на сервисе Fuelprices. «Стоимость бензина, Тюмень. Средняя цена топлива АИ-95 — 57 рублей 90 копеек», — указано на сервисе. Такие данные обозначены на 9 сентября. В прошлый анализируемый период стоимость топлива этой марки составляла 57 рублей 28 копеек. Бензин АИ-92 держится на отметке в 52 рубля 62 копейки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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