17 сентября 2024

Тюменец 20 раз обманул кредитную компанию, присвоив себе почти миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину обязали вернуть долг компании
Мужчину обязали вернуть долг компании Фото:

Житель Тюменской области обманул на 809 000 рублей компанию по микрозаймам, оформив 20 раз кредит. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

«Из материалов дела следует, что тюменец, решив получить займ онлайн в размере 20 000 рублей, заполнил на официальном сайте микрокредитной компании заявку и прошел все необходимые процедуры для получения желаемой суммы денег. Однако мужчина передумал и не подписал итоговый договор. В программном обеспечении произошел сбой, после чего деньги в размере 20 000 рублей все равно поступили на его счет», — сообщили в ведомстве.

Мужчина повторил процедуру перевода 20 раз. В общей сложности ему на счет поступила сумма в размере 809 000 рублей. Суд обязал тюменца вернуть долг компании. 

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Житель Тюменской области обманул на 809 000 рублей компанию по микрозаймам, оформив 20 раз кредит. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. «Из материалов дела следует, что тюменец, решив получить займ онлайн в размере 20 000 рублей, заполнил на официальном сайте микрокредитной компании заявку и прошел все необходимые процедуры для получения желаемой суммы денег. Однако мужчина передумал и не подписал итоговый договор. В программном обеспечении произошел сбой, после чего деньги в размере 20 000 рублей все равно поступили на его счет», — сообщили в ведомстве. Мужчина повторил процедуру перевода 20 раз. В общей сложности ему на счет поступила сумма в размере 809 000 рублей. Суд обязал тюменца вернуть долг компании. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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