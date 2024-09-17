Тюменец 20 раз обманул кредитную компанию, присвоив себе почти миллион рублей

Житель Тюменской области обманул на 809 000 рублей компанию по микрозаймам, оформив 20 раз кредит. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.
«Из материалов дела следует, что тюменец, решив получить займ онлайн в размере 20 000 рублей, заполнил на официальном сайте микрокредитной компании заявку и прошел все необходимые процедуры для получения желаемой суммы денег. Однако мужчина передумал и не подписал итоговый договор. В программном обеспечении произошел сбой, после чего деньги в размере 20 000 рублей все равно поступили на его счет», — сообщили в ведомстве.
Мужчина повторил процедуру перевода 20 раз. В общей сложности ему на счет поступила сумма в размере 809 000 рублей. Суд обязал тюменца вернуть долг компании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!