В Тюмени подскочила заболеваемость коронавирусом

26 человек госпитализировали с симптомами коронавируса
В Тюменской области за неделю с 9 по 15 сентября выявили 282 случая заболевания коронавирусом, это больше, чем неделей ранее. Такая информация указана на сайте «Объясняем.рф».
«За 37-ю неделю (9-15 сентября) в Тюменской области выявлено 282 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 146 человек. Госпитализировано — 26 человек», — указано на сайте.
Ранее URA.RU писало, что со 2 по 8 сентября в регионе 194 жителя заболели коронавирусом. 34 человека были госпитализированы.
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