17 сентября 2024

В Тюмени подскочила заболеваемость коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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26 человек госпитализировали с симптомами коронавируса
26 человек госпитализировали с симптомами коронавируса Фото:

В Тюменской области за неделю с 9 по 15 сентября выявили 282 случая заболевания коронавирусом, это больше, чем неделей ранее. Такая информация указана на сайте «Объясняем.рф».

«За 37-ю неделю (9-15 сентября) в Тюменской области выявлено 282 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 146 человек. Госпитализировано — 26 человек», — указано на сайте.

Ранее URA.RU писало, что со 2 по 8 сентября в регионе 194 жителя заболели коронавирусом. 34 человека были госпитализированы.

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В Тюменской области за неделю с 9 по 15 сентября выявили 282 случая заболевания коронавирусом, это больше, чем неделей ранее. Такая информация указана на сайте «Объясняем.рф». «За 37-ю неделю (9-15 сентября) в Тюменской области выявлено 282 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 146 человек. Госпитализировано — 26 человек», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что со 2 по 8 сентября в регионе 194 жителя заболели коронавирусом. 34 человека были госпитализированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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